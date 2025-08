Londres, 1947, una viuda ha sido asesinada en su mansión. Hay un único sospechoso, pero el famoso abogado sir Wilfrid Robarts acepta defender al acusado, ... enfrentándose a un caso prácticamente imposible. Con este punto de partida 'Testigo de cargo', que estará en el Victoria Eugenia desde mañana y hasta el domingo, se convierte en una función llena de sorpresas. El montaje está interpretado por Fernando Guillén Cuervo, Isabelle Stoffel, Bruno Ciordia, José Luis Esteban, María Zabala, Markos Marín, José Cameán y Nerea Mazo. La dirección corre a cargo del donostiarra Fernando Bernués.

– Esta no es una de las habituales historias de Agatha Christie.

– Es el primer drama judicial que se considera como tal y, es cierto, no es una de sus obras habituales. Utiliza todos los elementos de thriller habituales de Agatha Christie, pero el marco es un juicio donde, además, el espectador ocupa un poco el espacio del jurado. Es una función muy proactiva para el público.

– Su personaje, un abogado veterano, es la piedra angular de la historia. ¿Qué destaca de él?

– Posee mucha sabiduría y se supone que es el mejor penalista de Londres. Tiene unas gran retranca y mucha acidez. Es un personaje muy hábil en su procedimiento. Evité ver de nuevo la película de Billy Wilder para no dejarme contaminar por el actor que la hacía. He partido solo del texto en la versión de Roberto Santiago y he preparado mi propio personaje sin dejarme llevar por interpretaciones anteriores.

– El final de la obra tiene una gran peso. ¿Hasta dónde define toda la obra?

– El final tiene varios finales porque está lleno de sorpresas. Es verdad que es algo común a toda la obra de Agatha Christie, pero quizás esta vez lo sea aun más. Se va desgranando un poco el caso, la realidad, lo que ha ocurrido o quién cuenta la mejor historia dentro de lo que ha ocurrido y cómo eso se contrasta con la verdad. Pero en esta ocasión Agatha se guardó para el final un par de cartas en la manga que son muy sorprendentes.

– La obra incide en el tema judicial. ¿Es actual en ese sentido?

– Es lo más vigente de la función. Como decimos en la obra, 'no gana quien cuente la verdad, sino quien sea capaz de contar la mejor historia'. Estamos ahora hartos de ver en todos los medios, tanto los clásicos y como los alternativos, cómo manejan la verdad antes de un dictamen judicial. Ocurre desde que existimos, pero ahora intuyo que mucho más, por todo a lo que estamos asistiendo en política y en muchas otras cosas.

– Los textos de Christie son sobre todo entretenimiento. ¿En esta función algo diferente se mantiene esa parte?

– Es verdad que estamos en un entorno muy cerrado, el de un juicio desde el que se dan elementos del thriller y por tanto es también una gran pieza de entretenimiento. La gente se lo pasa fenomenal, sobre todo porque como he dicho antes ocupan el espacio del jurado.

– Su última aparición en San Sebastián en un escenario fue en 2017 con 'Oleanna', obra de David Mamet, donde se habla del abuso sexual. ¿Cómo cree que ha evolucionado la sociedad con este tema?

– Cada vez hay más visibilidad con este grandísimo problema aunque no ha desaparecido. Pero la sociedad es mucho más consciente y activa en la lucha contra el abuso sexual.

– ¿No puede ocurrir que de la casi impunidad pasemos al otro extremo?

– No lo sé, ya tengo 62 años. Lo importante es ver la percepción que tiene la juventud, que por un lado está muy sensibilizada y, por otro, puede que se dé el elemento de la reacción a la lucha. Yo prefiero entender que esto ha cobrado visibilidad.

– Cuando vino con 'Oleanna' dijo que le asombraba ver que compañeros de profesión cayeran en esos comportamientos de abuso sexual.

– Me choca más en nuestra profesión por esa sensibilidad, por esos mimbres que tienen los artistas, tanto morales como sensibles. Me choca más que en otras profesiones precisamente por el caldo de cultivo, el ADN del artista, que normalmente es sensible, solidario y tiene poco que ver con el abuso en cualquiera de sus manifestaciones.

– Está preparando dirigir de nuevo un largometraje. ¿Hacia dónde camina su carrera?

– Estoy con la escritura de un largometraje, no es fácil, pero espero ponerlo en pie dentro de poco. Respecto a mi carrera no lo sé, tengo ya con ganas de retirarme un poco. He trabajado muchísimo y me gustaría llevar una vida más tranquila. Pero un buen personaje es un estímulo para seguir trabajando. Y la dirección siempre me ha encantado también.

– ¿No es de los de morir con las botas puestas en el escenario?

– Depende de lo que te traiga la vida, pero realmente tengo menos fuerzas que antes y la verdad que la posibilidad de una vida tranquila también me llama.

– ¿Cuántas veces en alguna cena, en alguna charla, le han pedido que cuente otra vez su experiencia en 'Quantum of solace', la película de James Bond en la que intervino en 2008?

– Muchas. Es una cosa muy especial en mi carrera y creo que en la de cualquier actor. Realmente es uno de los grandes recuerdos que tengo como actor.

– ¿Cómo fue trabajar en una de las grandes industrias del cine en el mundo?

– He tenido oportunidad de participar en algunas películas internacionales, pero es verdad que quizá es la punta de la pirámide. Un James Bond a nivel de producción es de lo más que se puede hacer. Es un privilegio vivir todo eso.

– Más allá de su profesión, ¿qué le pide a la vida ahora mismo?

– Le pido en primer lugar salud y trabajo. Pero en la medida que me deje también un poco disfrutar de la vida y descansar . En esa medida se lo pido,

– ¿Con qué disfruta más fuera de su trabajo?

– Me gusta mucho viajar y estar con mi pareja. Sí, viajar me encanta,