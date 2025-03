«Cada persona que habla en el exterior de su identidad ejerce de embajador»

En sus quince años de andadura, el Instituto Etxepare ha generado unas 600 actividades con agentes del exterior, que han permitido que los creadores vascos ... hayan mostrado su trabajo en distintos países. Una labor que seguirá ejerciendo, «adaptándose a los tiempos» y «abiertos» a nuevos retos, como el de fortalecer su relación con entidades del ámbito de la francofonía, asegura su directora.

– ¿Qué balance hace de estos quince años de andadura del instituto?

– La primera tarea fue poner en marcha el instituto y luego ir descubriendo qué líneas de trabajo eran las más interesantes. Nuestra misión es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo, y para ello nos relacionamos con otras instituciones internacionales para establecer líneas de trabajo conjuntas que permitan que la creación vasca sea conocida y reconocida en el exterior. Creo que se ha realizado un trabajo interesante en este ámbito, que nos ha posicionado como referencia a la hora de poner en relación nuestra cultura con otras. Durante estos años una media de 4.000 personas estudian euskera en todo el mundo, unos 10.000 creadores han recibido ayuda para su movilidad internacional y hemos creado nuevas narrativas y una marca, 'Basque', que compartimos con los sectores culturales y ha dado coherencia a la cultura vasca en el exterior.

– Se puede decir que son los embajadores de la cultura vasca...

– En realidad, cada persona que en el exterior se presenta o habla de su identidad vasca está ejerciendo de embajador cultural. Por eso, más que ser nosotros los embajadores, somos el vehículo de esos embajadores. La cultura es la manera más sofisticada, más interesante y más compleja de explicar al mundo quiénes somos como país, como identidad, y creo que lo más interesante es que esto se haga a través de las voces de los creadores. Y es lo que promovemos desde Etxepare, que sea su voz la que se escuche fuera.

– Es una entidad relativamente joven, aunque desde su creación las maneras de comunicarse han evolucionado. ¿Cómo se adaptan a estos cambios?

– Es cierto que al principio sobre todo se hablaba de mostrar, pero con el tiempo hemos aprendido que lo interesante es poner en relación con. En realidad, Etxepare nunca se ha embarcado en proyectos en solitario, siempre los ponemos en marcha con agentes, creadores o académicos, o nos asociamos con entidades del exterior para trabajar conjuntamente. Trabajamos con otros institutos de Europa y nos relacionamos no solamente con lenguas minorizadas, también con hegemónicas. Pero no solo tenemos esa vocación de mostrar lo nuestro, sino también estamos abiertos a lo que viene de fuera a nuestra sociedad, y a lo que existe fuera. La globalidad la podemos entender como un peligro para lenguas y culturas minoritarias como la nuestra, pero creo que, si articulamos bien, y no en solitario, ese discurso de la importancia de globalizar la diversidad, podemos llegar muy lejos y tener visibilidad frente a las culturas hegemónicas.

– ¿Cuáles son los retos que debe abordar el Instituto Etxepare en los próximos años?

–Por una parte, seguir dotando de referencialidad a la lengua vasca, y para eso, queremos crecer en las dos redes de enseñanza que ya tenemos, las Euskal Etxeak y las universidades con las que colaboramos, donde queremos reforzar que haya más líneas de investigación y cátedras sobre la cultura vasca. Además, queremos ser más ambiciosos a la hora de promocionar la traducción de la literatura en euskera a otras lenguas. Y por último, en esa diplomacia cultural que ejercemos, en los próximos años vamos a poner el foco en la francofonía y trabajar allí tal y como hemos hecho durante estos últimos años en Escocia, Quebec o Flandes.