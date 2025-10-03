Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El profesor Álvaro Pérez, en el exterior del Cristóbal Balenciaga Museoa. Félix Morquecho

Álvaro Pérez | Investigador de biografías

«Los obituarios de Balenciaga reflejaron su legado, desde El Diario Vasco al New York Times»

El profesor de Periodismo analiza la herencia del modisto de Getaria a través de las necrológicas que se publicaron tras su muerte en 1972

Teresa Flaño

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Getaria acoge el II Congreso Internacional sobre Cristóbal Balenciaga y en él se reúnen expertos internacionales en la figura y obra del maestro de la ... alta costura, y las analizan desde todas las perspectivas, incluidos los obituarios que se escribieron tras su muerte en 1972. El profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid Álvaro Pérez fue ayer el encargado de realizar una ponencia en la que diseccionó las notas que aparecieron en los medios de comunicación, entre ellos El Diario Vasco, y cómo reflejaron las distintas facetas del modisto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  6. 6

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  7. 7

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  8. 8

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida
  9. 9 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  10. 10

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Los obituarios de Balenciaga reflejaron su legado, desde El Diario Vasco al New York Times»

«Los obituarios de Balenciaga reflejaron su legado, desde El Diario Vasco al New York Times»