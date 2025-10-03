Una investigación detectivesca que duró casi cuatro décadas

A la escocesa Lesley Miller bien podría denominarse la Miss Marpel –el personaje creado por Agatha Christie– de la moda. Esta especialista en tejidos ha ... dedicado cerca de cuarenta años a investigar la figura de Cristóbal Balenciaga. Ayer fue la encargada de ofrecer la conferencia inaugural que abrió el II Congreso Internacional que el museo dedicado al modista ha organizado. El primero tuvo lugar en 2020 y que se desarrolló en su versión online a causa de la pandemia.

Miller, que recientemente ha entrado a formar parte del patronato de la Fundación Cristóbal Balenciaga como miembro honorífico, realizó un repaso a su trabajo centrado en el creador de Getaria y explicó su labor investigadora, «casi detectivesca», para escribir su monografía que publicó con la editorial británica Batsford primero en 1993, reeditó en 2007 y tras realizar una extensa e intensa revisión volvió a recuperarlo en 2012. Se trata de una referencia obligatoria para entender el trabajo del getariarra.

En el congreso participan 24 ponencias de las cerca de 60 presentadasde instituciones e investigadores

En casi cuatro décadas de estudio Miller ha pasado por todos los sistemas de investigación, desde las cartas manuscritas de los distintos museos que albergaban piezas del modista a la fuente interminable que es internet, todo ello marcado por el férreo e impenetrable entorno de Balenciaga que controlaba todo el aspecto empresarial como el precio de los vestidos, quiénes eran sus compradores, los proveedores de telas... «Había muy poca literatura sobre él, solo algunos catálogos, había muchas lagunas». Un momento crucial, recordó ayer, fue «cuando Florette –Chelot, la principal vendedora de la casa y amiga del modisto– comenzó a compartir sus archivos de forma anónima» . Gracias a ello, la revisión del libro de 2007 pudo mostrar «una visión mucho más global».

Plataforma de trabajos

Esta nueva edición del congreso internacional quiere ser una plataforma en la que se expongan los trabajos y las propuestas de investigación, innovadoras y de calidad, sobre la figura y el legado del modista en sus múltiples dimensiones –personal, empresarial, creativa, técnica, etc.–, así como investigaciones que analicen los diversos contextos biográficos, culturales y de trabajo en los que Balenciaga se desenvolvió.

A lo largo de dos días –ayer y hoy– se podrán escuchar las 24 ponencias elegidas de las cerca de 60 que se han presentado de instituciones e investigadores de todo el mundo.