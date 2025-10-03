Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Algunos de los diseños e imágenes mostrados en la ponencia de Miller. Félix Morquecho

Una investigación detectivesca que duró casi cuatro décadas

Moda ·

Lesley Miller ofreció la conferencia inaugural del II Congreso Internacional Cristóbal Balenciaga

Teresa Flaño

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:36

Comenta

A la escocesa Lesley Miller bien podría denominarse la Miss Marpel –el personaje creado por Agatha Christie– de la moda. Esta especialista en tejidos ha ... dedicado cerca de cuarenta años a investigar la figura de Cristóbal Balenciaga. Ayer fue la encargada de ofrecer la conferencia inaugural que abrió el II Congreso Internacional que el museo dedicado al modista ha organizado. El primero tuvo lugar en 2020 y que se desarrolló en su versión online a causa de la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  6. 6

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  7. 7 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  8. 8

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo
  9. 9

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  10. 10

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una investigación detectivesca que duró casi cuatro décadas

Una investigación detectivesca que duró casi cuatro décadas