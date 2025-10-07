Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Nao Santa María atracada junto al Museo Marítimo.

La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»

La réplica del histórico navío de Colón atracó junto al Museo Marítimo bajo la mirada curiosa de decenas de donostiarras

Catalina Cárdenas

Martes, 7 de octubre 2025, 20:43

Comenta

Entre el brillo dorado del sol y el reflejo de las olas, a lo lejos en la bahía de La Concha se podía divisar la ... silueta majestuosa de la réplica de la Nao Santa María -una de las embarcaciones más célebres de la historia- avanzando lentamente hacia el puerto de San Sebastián.

Te puede interesar

