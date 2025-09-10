ZETAK lo vuelve a hacer: agota las 40.000 entradas para San Mamés en apenas tres horas

'¿Dónde está el límite?', podría preguntarse uno ante el fenómeno ZETAK. Superar límites, arriesgar y buscar nuevas fórmulas es parte del ADN del ... grupo navarro, y este miércoles tiene pinta de que van a establecer un nuevo hito en su corta pero prolífica carrera. A las 10.00 horas han puesto en preventa las entradas para el show 'Mitoaroa' del 20 de junio de 2026 en San Mamés y en apenas tres horas han logrado convencer a 40.000 personas para que dentro de nueve meses 'viajen' a 2084.

En las entrevistas de balance de 'Mitoaroa II', la triple cita de Illunbe que congregó a 15.000 personas cada noche, animaba a su público a «hacer historia». Y el llamamiento ha calado. Habrá que esperar a ver qué pasa, ya que también estaba anunciado para mañana una venta general de entradas a partir de las 10.00 horas. Tanto en 'Mitoaroa I' en el Navarra Arena como en Illunbe hubo una segunda fecha, y la inercia hace pensar que habrá, pero es distinto volver a convocar a 15.000 personas o hacerlo con 40.000. El tiempo lo dirá.

¿Qué será 'Mitoaroa III'?

En declaraciones posteriores a EiTB avanzó que el nuevo espectáculo se situará «en un futuro distópico», concretamente en 2084, como homenaje al libro '1984' publicado por George Orwell. «Siempre he sido un gran fan y le haremos referencia», añadió.

No es el único detalle desgranado, ya que como se pudo ver impresionado en las pantallas gigantes de Illunbe, el show lleva de apellido 'Mariren etorrera', personaje fundamental en la mitología vasca y que ya ha tenido presencia en la música de ZETAK en el disco 'Aaztiyen' (2023). Sobre todo en la canción 'Aralarko dama', uno de los sobrenombres de Mari, pero también en la colaboración de Neomak, 'Eguzkiloreak', donde se la nombra como 'Anbotoko dama'. De ahí, el subtítulo del show, pues el significado se podría traducir como «llegada», pero también como «aparición» o «advenimiento».

No detalló nada más Reparaz, solo que ZETAK seguirá «la misma línea» que 'Mitoaroa I' o 'Mitoaroa II'. Lo mismo al ser preguntado por futuros pasos. «Estamos disfrutando la creación, es algo precioso». El de Arbizu dice estar «centrado en San Mamés, ahí tengo el foco. En la narrativa, en crear otra historia potente, profunda, cañera, a veces dura, pero con significado, con contenido».

¿Y después qué?

La inercia adquirida por el proyecto haría pensar que en pleno 'Mitoaroa III' ZETAK proyectaría un audiovisual anunciando 'Mitoaroa IV'. No lo parece, según se desprende de las declaraciones de Pello Reparaz. Inmerso en la narrativa para dar forma al show de San Mamés, sí que tiene en mente publicar una nueva canción, la que ha subrayado varias veces que será «la más importante que he hecho nunca». Llegará en diciembre, al calor de Durangoko Azoka.

Y, después del 20 de junio de 2026, apunta a posible disco.