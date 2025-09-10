Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sara Santos
'Mitoaroa III' en Bilbao

ZETAK lo vuelve a hacer: agota las 40.000 entradas para San Mamés en apenas tres horas

El grupo navarro ha conseguido llenar el estadio de Bilbao solo con quienes podían adquirir una entrada en preventa

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:04

'¿Dónde está el límite?', podría preguntarse uno ante el fenómeno ZETAK. Superar límites, arriesgar y buscar nuevas fórmulas es parte del ADN del ... grupo navarro, y este miércoles tiene pinta de que van a establecer un nuevo hito en su corta pero prolífica carrera. A las 10.00 horas han puesto en preventa las entradas para el show 'Mitoaroa' del 20 de junio de 2026 en San Mamés y en apenas tres horas han logrado convencer a 40.000 personas para que dentro de nueve meses 'viajen' a 2084.

