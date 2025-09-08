Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pello Reparaz, durante la entrevista de este lunes. Lobo Altuna

Pello Reparaz

ZETAK | Balance de 'Mitoaroa II'
Pello Reparaz: «En diciembre verá la luz la canción más importante que he hecho nunca»

El cantante de ZETAK repasa la triple cita de Illunbe y desvela alguno de los siguientes pasos del grupo navarro

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:32

Todavía reposando 'Mitoaroa II', del que destaca el nivel de los invitados, Pello Reparaz no pierde de vista el futuro. Feliz de hacer lo que hace «con todo el amor del mundo», su principal objetivo es «seguir haciéndolo» con ZETAK. No descarta nuevo disco, aunque para más adelante, y habla de su faceta actoral.

- Entre narrativa de 'Aaztiyen' y narrativa de 'Mitoaroa', ¿hay espacio para seguir creando música o queda en un segundo plano?

- Sigo creando. De hecho en diciembre verá la luz la canción más importante que he hecho nunca. Ante todo me considero compositor de música popular y será una fase en la que convivirán canción y 'Mitoaroa III'. Quiero seguir haciendo las cosas con todo el amor del mundo. Me gustaría hacer un nuevo álbum, conceptual. Fresco y que esté a la altura de lo que estamos haciendo. Quizás después de 'Mitoaroa III'.

- 'Aaztiyen' fue un salto, como 'Mitoaroa I' y 'Mitoaroa II'. Por si alguien no conoce el proyecto, ¿qué es ZETAK más allá de un monstruo difícil de gobernar?

- Sí, sí que lo es. Es un proyecto de un grupo de gente joven que basa tiene en el eje de su idiosincrasia el euskera y la defensa de las lenguas no hegemónicas. Quizá cuando comenzó el proyecto no lo teníamos tan claro, porque surge de una inquietud personal, de buscar nuevas sonoridades, movidas más conceptuales después de Vendetta. Pero ahora sí. Es lo que me legitima a mí para hablar del tema.

- Preguntaron a Paul Urkijo si le veía como actor. ¿Se ve?

- ¡Es una gran referencia para mí! Me gusta lo que hago, pero siento que he podido hacer un buen papel a nivel performativo en 'Mitoaroa II' por los actores que he tenido alrededor o gracias a Kukai. Pedía que las agresiones recibidas fueran lo más reales posibles porque me ayuda. De hecho tengo moratones. Ni tuve que actuar al reaccionar al discurso de 'Orreaga' (Yune Nogueiras). La tenía a medio metro, los ojos mojados, la voz desgarrada… O en la parte humorística, cuando me río con Ignatius. No estoy haciendo de actor, tengo la sensación de que todavía no me he puesto a prueba a nivel actoril.

