ZETAK desvela la sinopsis de 'Mitoaroa III'

Si gota a gota se hace el río, la campaña de marketing del grupo ZETAK está haciendo el suyo dosificando las informaciones con mucha ... maestría. Primero dejando migas de pan, después aprovechando la ola para dar a conocer futuros pasos y, ahora, ampliando la expectación al ir desgranando los detalles de 'Mitoaroa III', que tendrá lugar el 19 y 20 de junio de 2026 en San Mamés, y que tras agotar las 40.000 entradas para la primera fecha -irónicamente, la que será la segunda-, busca ahora vender las restantes para la segunda -que será la primera-. La venta ha arrancado a las 10.00 horas y visto el ritmo que lleva, tiene pinta de ser cuestión de horas.

El primer runrún de la cita en Bilbao surgió este enero, en plenas entrevistas de balance de 'Mitoaroa' y tras el anuncio del triple concierto de Illunbe. En declaraciones a este medio, Reparaz anunció: «A nivel estratégico hay un planteamiento y por ahora hasta Donostia puedo leer». También avanzó que la triple noche podía «servir de bisagra para lo que pueda venir». La idea volvió a coger algo de vuelo en las previas de los conciertos y, sobre todo, el viernes, cuando el el papel o ficha que se entregó junto a los auriculares funcionó como miga de pan. Había un tercer hueco, pero el texto estaba borroso..

Nada más terminar el segundo de los conciertos de 'Mitoaroa II' un vídeo proyectado en las pantallas gigantes anunció la cita y el lugar para completar la trilogía -aunque el propio Pello Reparaz ha optado por dejar de usar el término- y en declaraciones posteriores a EiTB avanzó que el nuevo espectáculo se situará «en un futuro distópico», concretamente en 2084, como homenaje al libro '1984' publicado por George Orwell. «Siempre he sido un gran fan y le haremos referencia», añadió.

Ahora, a través de las redes sociales, ha informado de la sinopsis: «Año 2084. En el futuro, la sociedad vive bajo control. Las criaturas mitológicas vuelven a vivir entre humanos, pero se han convertido en los culpables de todos los males y en la diana de todo tipo de violencia. Cada día se escuchan noticias sobre palizas, altercados y violencia. Pello no sabe a dónde dirigirse. No es parte de los mitológicos, pero tampoco ser un humano más».

En pocas frases se nota la narrativa será «profunda, cañera, a veces dura, pero con significado, con contenido». Como secuela de lo acontecido en Illunbe, Reparaz buscará un nuevo final tras arder en el escenario.

No es el único detalle desgranado, ya que como se pudo ver impresionado en las pantallas gigantes de Illunbe, el show lleva de apellido 'Mariren etorrera', personaje fundamental en la mitología vasca y que ya ha tenido presencia en la música de ZETAK en el disco 'Aaztiyen' (2023). Sobre todo en la canción 'Aralarko dama', uno de los sobrenombres de Mari, pero también en la colaboración de Neomak, 'Eguzkiloreak', donde se la nombra como 'Anbotoko dama'. De ahí, el subtítulo del show, pues el significado se podría traducir como «llegada», pero también como «aparición» o «advenimiento».