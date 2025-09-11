Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Yune Nogueiras (de espaldas) y Pello Reparaz, durante el espectáculo 'Mitoaroa II' en Illunbe. Sara Santos

ZETAK desvela la sinopsis de 'Mitoaroa III'

Ambientada en 2084, en una sociedad futurista y distópica, Reparaz tendrá que buscar su hueco ante el clima violento que se respirará

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:25

Si gota a gota se hace el río, la campaña de marketing del grupo ZETAK está haciendo el suyo dosificando las informaciones con mucha ... maestría. Primero dejando migas de pan, después aprovechando la ola para dar a conocer futuros pasos y, ahora, ampliando la expectación al ir desgranando los detalles de 'Mitoaroa III', que tendrá lugar el 19 y 20 de junio de 2026 en San Mamés, y que tras agotar las 40.000 entradas para la primera fecha -irónicamente, la que será la segunda-, busca ahora vender las restantes para la segunda -que será la primera-. La venta ha arrancado a las 10.00 horas y visto el ritmo que lleva, tiene pinta de ser cuestión de horas.

