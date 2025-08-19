Variedad y «nuevos mundos sonoros», la oferta de los músicos más jóvenes

Una particular y sorprendente combinación de violín, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y acordeón que homenajeará al tango. Cuatro saxofonistas de viaje por varias ciudades con ... mucha historia. O un recorrido por el continente americano, de norte a sur, con matices de jazz pero también de música latina. Los músicos más jóvenes aprovecharán el «escaparate» que les brinda la Quincena Musical para ofrecer al público una variedad de programas que van desde la música «popular a la tradicional», y demostrar el talento artístico de músicos formados en Musikene. El ciclo de Jóvenes Intérpretes, que arrancó el lunes, ofrece aún tres oportunidades más de disfrutar esta semana de conciertos «muy escogidos y de calidad» entre los jóvenes músicos que se postularon para poder tocar en este ciclo. Las citas, hasta el viernes, a las 19 horas en el Palacio Miramar, por un precio de 10 euros.

Tras el arranque el lunes con Xabier Boixet, este martes es el turno del cuarteto de saxofones de Xuxo Morales, que se mostraba encantado de poder volver a Donostia y, junto a sus compañeros, poder «tocar en nuestra ciudad». «Este ciclo es una forma muy buena de motivar a los alumnos», aseguraba antes de presentar el programa «muy emotivo» que habían preparado con mimo.

Oxygen Quartet nació en el seno del aula de saxofón de Musikene, por la inquietud de sus cuatro componentes de desarrollar el repertorio clásico como buscar un lenguaje experimental. Su propuesta para presentarse en Quincena era un «programa emotivo que conecta con el público», a través de 'Northern lights' de Ola Gjeilo, 'Cuarteto de cuerdas nº12', 'Americano' de Dvorak, o 'Ciudades' de Guillermo Lago, en la que, según explicaba Morales, el compositor neerlandés plasma un «viaje para el público» por ciudades como Córdoba, Addis Abeba, Colonia o Tokio.

Los cuartetos de saxofones son una de las agrupaciones camerísticas más pujantes en los últimos años, y Oxygen Quartet, desde el año pasado, forma parte de la red de conciertos para jóvenes intérpretes más importantes de España, y sus integrantes reciben clases habitualmente con profesionales como Miguel Ángel Lorente, Thomas Barthelemy y Spanish Brass.

De ese viaje con los saxofones, mañana miércoles el ciclo saltará a la propuesta de Piazzokene (piazzola + Musikene), «un grupo muy particular», definió Jesús Echeverría, subdirector de Relaciones Externas de Musikene, que ha participado en la selección de los cinco grupos que forman este ciclo que, año a año, «se ha ido consolidando». Piazzokene Quintet es un grupo de reciente creación, que usa la música de tango de Astor Piazzolla como «nexo entre lo clásico y lo moderno, lo popular y lo académico» y que ofrece una «mixtura» de tangos, que resulta «súper divertido», asevera Echeverría.

Viaje por América

Mañana jueves, el turno será para el clarinetista David Berenguer, que actuará acompañado por la pianista Amaia Zipitria. Ambos conducirán al público, «que será exigente», por un viaje por 'América, de norte a sur', «con el que queremos transmitir todos los matices de la música americana, con matices de jazz y también latinos», aseguró el músico.

Berenguer promete un concierto «ameno, fresco y muy exigente», en el que a través de compositores estadounidenses como Gerge Gershwin, Leonard Bernstein o Aaron Copland, y autores latinoamericanos de obras para clarinete, como el argentino Carlos Guastavino, deleitarán al público asistente.

Cerrará el ciclo el viernes Trío Skala, formado por flauta, fagot y piano, que «demostrarán la gran flexibilidad que poseen estos instrumentos» y presentarán la partitura compuesta por Beethoven para esta agrupación 'Trío WoO 37', o adaptaciones de Debussy, pero «con un color diferente», explica Echeverría. «Son obras muy elegidas», avanza el responsable de Musikene, que anima a disfrutar de cada concierto, porque «cada uno es muy distinto al otro, y permite conocer nuevos mundos sonoros».