Los jóvenes músicos Xuxo Morales y David Berdaguer, junto a Javier Echeverría, en el centro. LOBO ALTUNA
Quincena Musical

Variedad y «nuevos mundos sonoros», la oferta de los músicos más jóvenes

El ciclo, en el que este martes actúa el cuarteto de saxofones Oxygen Quartet, ofrece un programa «diverso y de mucha calidad» en el Palacio Miramar

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Una particular y sorprendente combinación de violín, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y acordeón que homenajeará al tango. Cuatro saxofonistas de viaje por varias ciudades con ... mucha historia. O un recorrido por el continente americano, de norte a sur, con matices de jazz pero también de música latina. Los músicos más jóvenes aprovecharán el «escaparate» que les brinda la Quincena Musical para ofrecer al público una variedad de programas que van desde la música «popular a la tradicional», y demostrar el talento artístico de músicos formados en Musikene. El ciclo de Jóvenes Intérpretes, que arrancó el lunes, ofrece aún tres oportunidades más de disfrutar esta semana de conciertos «muy escogidos y de calidad» entre los jóvenes músicos que se postularon para poder tocar en este ciclo. Las citas, hasta el viernes, a las 19 horas en el Palacio Miramar, por un precio de 10 euros.

