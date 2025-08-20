La cita «especial y con sorpresas» de Alos Quartet

«Va a ser muy especial. Habrá tres generaciones de artistas, a los que nos une la admiración hacia los demás. Se ha creado una ... energía entre todos, que es lo que esperamos que la gente perciba». El concierto que Alos Quartet ofrecerá mañana en la basílica de Arantzazu, en Oñati, promete convertirse en una experiencia «única», con invitados de excepción como Natxo de Felipe –el cantante de 'Oskorri' que reaparece tras diez años fuera de los escenarios–, Gorka Urbizu, Olaia Inziarte, Amorante o la bailarina Amaia Elizaran.

'Hariz Harri', la propuesta que el grupo de Xabier Zeberio ha preparado con «ilusión», dedicación y mimo durante meses, dejará «espacio a cada artista» en un programa que preservan para dejar margen a la «sorpresa». «La base es nuestra música», avanzaba ayer Zeberio, pero «nos parecía interesante poder contar con invitados que dieran otra dimensión» a un evento que será más que un concierto.

Esta cita enmarcada en el ciclo Quincena Andante se celebrará mañana a las 19 horas, aunque las entradas están agotadas desde hace semanas. «No esperábamos tanta repercusión, es un poco de presión y nervios, pero nos halaga», confesaba Zeberio, que ayer presentó junto a Francisco Herrero, pianista del grupo, e Iñas Sastre, pianista que participa también en este concierto único.

Zeberio, director musical de Alos Quartet y músico de nyckelharpa y violín, indicó que el repertorio ha sido creado expresamente para esta cita y trabajado de forma intensa durante los últimos meses para que sea «un repertorio redondo, que combina lo íntimo, sutil y lo festivo». «Lo complicado ha sido hacer un repertorio corto, hubiéramos hecho un festival», aseguraba en la presentación en el Kursaal.

Este ciclo itinerante que lleva la Quincena también fuera de Donostia ha recorrido ya Hondarribia, Vitoria, Zumaia o Senpere, pero el evento en Arantzazu es su «emblema». Y el encuentro entre artistas propuesto por Alos Quartet, un capítulo que será inolvidable.