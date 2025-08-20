Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñas Sastre, Xabier Zeberio y Francisco Herrero.

La cita «especial y con sorpresas» de Alos Quartet

La basílica de Arantzazu acoge mañana, con entradas agotadas, un concierto «muy especial» con invitados como Natxo de Felipe o Urbizu

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

«Va a ser muy especial. Habrá tres generaciones de artistas, a los que nos une la admiración hacia los demás. Se ha creado una ... energía entre todos, que es lo que esperamos que la gente perciba». El concierto que Alos Quartet ofrecerá mañana en la basílica de Arantzazu, en Oñati, promete convertirse en una experiencia «única», con invitados de excepción como Natxo de Felipe –el cantante de 'Oskorri' que reaparece tras diez años fuera de los escenarios–, Gorka Urbizu, Olaia Inziarte, Amorante o la bailarina Amaia Elizaran.

