El sofisticado jazz de Bobo Stenson Trio llega hoy a la Sala Club del Victoria Eugenia

El jazz sofisticado de Bobo Stenson Trio llega hoy a la Sala Club del Teatro Victoria Eugenia para la presentación de su cuarto trabajo discográfico ... en dos décadas: 'Sphere'. El trío encabezado por el pianista sueco Bobo Stenson y cuya formación completan Anders Jormin al contrabajo y, desde 2018, Jon Fält a la batería, llegan al escenario donostiarra con su personal propuesta que algún crítico ha definido como «música quietista». Es decir, contemplativa hasta el ensimismamiento.

'Sphere', calificado de «espectral», contiene solo dos piezas nuevas a cargo de Jormin, en una de las cuales, 'Unquestioned Answer', rinde homenaje a compositor estadounidense Charles Ives. Las otras siete composiciones incluidas en la grabación pertenecen a autores noreuropeos de los siglos XX y XXI, como Per Nørgård, Sven-Erik Bäck y Jean Sibelius del que hacen 'Valsette Op. 40/1'.

«No tenemos una forma de tocar 'prefabricada», explica Bobo. «Las cosas cristalizan en el momento y nos adaptamos a ello. Y esa es la quintaesencia. Esa es la alegría de tocar juntos, no hacer nunca lo mismo dos veces y estar decididos a ello». Más de medio siglo lleva Stenson grabando con la discográfica muniquesa ECM, desde que debutara con 'Underwear', allá por el lejano 1971, hasta su conversión en uno de sus más insignes representantes de la marca de la casa.