La cantante Rozalén posa junto a algunos niños que signaron uno de sus temas en el concierto. R.O.

Rozalén y su canto universal con signos

A iniciativa de la donostiarra Raquel Olaciregui, 2.800 niños cantan y signan junto a la artista su tema 'La Puerta Violeta'. Ya han logrado tres millones de visualizaciones

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:08

La profesora donostiarra Raquel Olaciregui nunca pensó que su idea de reunir a la artista Rozalén con 2.800 niños y niñas interpretando un tema ... suyo en lengua de signos tuviera tanta repercusión. El video con la canción 'La Puerta Violeta' ha tenido más de tres millones de visualizaciones. «Todavía estamos en shock, nos parece algo increíble», reconoce, pero al mismo tiempo se muestra «muy feliz por los mensajes positivos recibidos y por haber dado visibilidad a un tema tan importante como la inclusión en la infancia».

