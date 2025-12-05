Rozalén y su canto universal con signos

La profesora donostiarra Raquel Olaciregui nunca pensó que su idea de reunir a la artista Rozalén con 2.800 niños y niñas interpretando un tema ... suyo en lengua de signos tuviera tanta repercusión. El video con la canción 'La Puerta Violeta' ha tenido más de tres millones de visualizaciones. «Todavía estamos en shock, nos parece algo increíble», reconoce, pero al mismo tiempo se muestra «muy feliz por los mensajes positivos recibidos y por haber dado visibilidad a un tema tan importante como la inclusión en la infancia».

La actuación se produjo el pasado 21 de noviembre en La Palma, en el marco del II Congreso Educativo y Cultural Isla Bonita que organiza Raquel Olaciregui junto al palmero Felipe Luis. Una iniciativa que busca fomentar la reflexión, el aprendizaje y el intercambio de ideas entre las personas comprometidas con la educación y la cultura, El encuentro está abierto a toda la población interesada en la educación, con charlas y talleres, «pero siempre hemos tenido claro que el foco tiene que estar en la infancia, y que los niños también tienen que ser protagonistas». Así, en la primera edición, más de 2.000 escolares cantaron junto al grupo Maldita Nerea los temas del proyecto 'Canciones que educan', con letras pensadas para transmitir valores y conectar con los más jóvenes.

Para esta segunda edición pensaron en ampliar el reto y que la implicación de los niños no se limitara a una sola jornada. Fue así como decidieron contactar con la artista Rozalén. «Ella siempre va acompañada por la intérprete de lengua de signos Beatriz Romero. Les invitamos al congreso y les propusimos que los niños pudieran signar un tema suyo». Las dos aceptaron «encantadas» la propuesta. La canción elegida fue 'La puerta violeta', tema que aborda la violencia de genero.

Así, los centros educativos de La Palma comenzaron a aprender y trabajar en las aulas esta canción con la ayuda de un vídeo tutorial que elaboró Beatriz Romero en el que les enseñaba cómo signar la canción. Tras meses de trabajo, el resultado se vio en el concierto del pasado 21 de noviembre, «Fue un instante cargado de simbolismo, emoción y conciencia social», recuerda Raquel Olaciregui. «Uno de los conciertos más emocionantes que hemos hecho nunca –reconocía Rozalén–, tenemos que digerirlo porque ha sido demasiado emocionante». El momento se ha hecho viral en las redes sociales, en parte, gracias a Inés Rodríguez, la joven con parálisis cerebral que triunfa en televisión y también participó en el congreso. «Así es como se educa, y lo demás es tontería», dijo.