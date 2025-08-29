Josemari Unanue y Andrea Pozo, integrantes de Ramona's First Evil Boyfriend: «Hemos vuelto abiertos a reconciliarnos con la música»

Marcela Salazar San Sebastián Viernes, 29 de agosto 2025, 06:31 Comenta Compartir

El dúo azkoitiarra formado por Andrea Pozo (voz) y Josemari Unanue (guitarra) vuelve a pisar un escenario después de dos años. Será mañana, a las 20.00 horas, en la sala Dabadaba de San Sebastián, y lo harán con dos nuevas incorporaciones: el batería, Julen Hidalgo y el bajista, Josué Martínez. El proyecto, creado en 2020 durante la pandemia, volverá en concierto con su estilo íntimo y relajado para «volver a conectar con la música» y con un tercer álbum a la vista.

–Es un nombre un poco largo para una banda ¿no?

–Josemari Unanue: Todo el mundo nos conoce como la banda esa del nombre difícil y largo (bromea).

–Andrea Pozo: El nombre surgió en día que estábamos viendo la película 'Scott Pilgrim contra el mundo' en la que la protagonista se llama Ramona Flowers. En mitad de la película dijeron esa frase y a Josemari le gustó como nombre para una banda. Eso fue un año antes de crear el proyecto.

–Como muchas otras cosas, su banda surgió durante la pandemia, en 2020...

–J. U.: Estábamos confinados en nuestra habitación-trastero de Bilbao y no se nos ocurrió otra cosa que empezar a componer música. Ese mismo año, en septiembre, grabamos ocho canciones a todo correr en una semana y el 14 las sacamos.

–Las críticas al primer álbum de 'bedroom pop' fueron muy buenas...

–J. U.: A mucha gente le gustó y sorprendió lo que grabamos. Ese mismo año nos escogieron para participar en el programa Kutxa Kultur y después en el festival VillaSound de Bilbao en 2022. El buen recibimiento nos animó a lanzar el segundo álbum, 'Mnemosyne', un disco más trabajado y menos 'casero' que el anterior.

–¿El de Bilbao fue su primer concierto como Ramona's?

–J. U.: Así es. El del VillaSound de Bilbao fue nuestro primer concierto, lo cual fue genial, porque no pensábamos que fuéramos a tocar en ningún sitio (ríe). Nos introdujo un poco en la escena musical vasca y nos permitió presentarnos después en varios sitios. También fue la primera vez que tocamos con Julen Hidalgo en la batería.

–Tengo entendido que Julen Hidalgo es un viejo conocido suyo. ¿Qué les aporta a la banda con su batería?

–J. U.: Yo estuve con Julen en otra banda llamada 'Soma Cult'. Es nuestro amigo y siempre ha estado en nuestros proyectos. Además técnicamente es muy bueno, pero además de eso se adapta muy bien a las ideas que le explicamos.

–A.P.: Tener a alguien como Julen Hidalgo en Ramona's es genial porque es un profesional y nos entendemos perfectamente en lo musical. No concebimos a otro baterista que no sea él.

–¿Y Josué Martínez con su bajo?

–J. U.: Josué es una apuesta segura. Nos conocimos en la universidad porque estudiamos la misma carrera y aunque él viva en Logroño y no ensayemos tan seguido, se sabe las canciones incluso mejor que nosotros. Yo creo que el factor común con ambos es la confianza. Todos somos amigos que nos entendemos muy bien en el plano musical y también en el conceptual.

–Va a ser toda una experiencia tocar en la sala Dabadaba...

–J. U.: Va a ser muy emocionante tocar en San Sebastián. Solemos ir a la sala a varios conciertos y estar ahora sobre el escenario es una idea que nos emociona, aunque a mí, personalmente, me da un poco de miedo porque hace dos años que no tocamos. Andrea es más optimista que yo en ese sentido. Aun y todo, yo creo que este concierto va a servir para que volvamos a conectar con la música que tanto nos gusta y con la que tanto Andrea como yo estamos tan vinculados desde pequeños.

–¿Qué van a tocar? ¿Alguna sorpresa?

–J. U.: Ya tenemos el repertorio preparado y va a consistir en algunas canciones del primer disco, algunas del segundo y no descartamos que haya alguna sorpresa, ya que en abril estuvimos grabando un nuevo trabajo que todavía no sabemos cuándo saldrá.

–¿Con qué sorprenden a sus seguidores en este tercer álbum?

–J. U.: De momento, te puedo decir que lo grabamos en el estudio Azkue Soinua de Zarautz y que va a tener canciones en inglés, en castellano y otras en euskera, ya que hemos intentado usar el idioma como una herramienta creativa.

–A.P.: Casualmente las primeras canciones del álbum son las que están en inglés y creo que son las que más se parecen a nuestro concepto inicial de cuando se creó Ramona's, pero es verdad que en este disco no hemos seguido el guion de siempre.

–¿Cómo ha sido esta nueva experiencia al componer en euskera?

–A.P.: Podría decir que me estoy reconciliando un poco con el euskera, porque siempre he tenido una relación de 'tira y afloja' con el idioma y suelo asociarlo a mi infancia. Es por ello que las letras de las canciones en euskera van sobre todo sobre mi relación con mi pueblo, Azkoitia, sobre cómo es vivir en una localidad pequeña y ese deseo de querer escapar a la ciudad a vivir otras experiencias, pero acabar siempre volviendo al sitio en el que has crecido.

– Entiendo. Por lo tanto, ¿será este disco muy distinto a los anteriores?

–A.P.: Podría decirse que sí. Lo cierto es que hemos cambiado de concepto y hemos pasado de una estética de colores como el rojo y el negro a una más natural, utilizando colores que recuerdan más a la naturaleza. En nuestro primer álbum queríamos proyectar la imagen de estar encerrados en nuestro cuarto y ahora queremos dejar ver que estamos más abiertos tanto en lo músical como en el resto de aspectos.