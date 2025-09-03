Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Thom Yorke, durante un concierto en Coachella en 2017 AFP

Radiohead vuelve a los escenarios con cuatro conciertos en Madrid en noviembre

Tras siete años sin actuar, anuncian una serie de residencias en cinco ciudades europeas

Miguel Aizpuru

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:51

Bombazo inesperado en la música: Radiohead están de vuelta a los escenarios tras siete años de parón y no solo eso, sino que anuncian de ... una tacada cuatro fechas en Madrid en noviembre. Así acaba de anunciarlo la banda capitaneada por Thom Yorke y Jonny Greenwood en su página web oficial, donde figuran conciertos en el Movistar Arena los días 4, 5, 7 y 8 del próximo mes de noviembre.

