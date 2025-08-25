Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los creadores, promotores y algunos protagonistas de la ópera 'Nizugu', esta mañana en el Teatro Victoria Eugenia durante la presentación de la obra. I.A.

La Quincena estrena mañana 'Nizugu', una ópera «hecha por niños y dirigida a todos los púbicos»

Esta sexta producción de Easo Abesbatza y el festival busca acercar al público infantil al mundo escénico

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:04

«Es nuestro granito de arena para que el público infantil pueda acercarse al mundo escénico». Así ha definido el director de la Quincena Musical, ... Patrick Alfaya, la apuesta del festival por producir, una edición más, una ópera infantil. 'Nizugu' se estrenerá mañana en el Teatro Victoria Eugenia a las 19.00 horas (todavía quedan entradas a la venta), una producción que contará con medio centenar de voces, la mayoría infantiles, del Coro Easo, así como la participación de los músicos de Easo Sinfonieta. La historia mostrará cómo crece y cómo va forjando su identidad el protagonista.

