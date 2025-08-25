La Quincena estrena mañana 'Nizugu', una ópera «hecha por niños y dirigida a todos los púbicos»

«Es nuestro granito de arena para que el público infantil pueda acercarse al mundo escénico». Así ha definido el director de la Quincena Musical, ... Patrick Alfaya, la apuesta del festival por producir, una edición más, una ópera infantil. 'Nizugu' se estrenerá mañana en el Teatro Victoria Eugenia a las 19.00 horas (todavía quedan entradas a la venta), una producción que contará con medio centenar de voces, la mayoría infantiles, del Coro Easo, así como la participación de los músicos de Easo Sinfonieta. La historia mostrará cómo crece y cómo va forjando su identidad el protagonista.

Los creadores, promotores y algunos de los protagonistas de la obra han participado esta mañana en la presentación de la ópera. La autora del libreto, Marta García, ha explicado que la historia se articula en cuatro actos, cada uno de ellos ambientado en un espacio y situación concreta, «y en cada uno habra un 'yo'». El aula, el patio de recreo, la casa familiar y la habitación serán los lugares en los que ese protagonista irán manteniendo distintas relaciones con la profesora, los amigos o los familiares. A medida que avance la acción, ese 'yo' se irá haciendo mayor y cada vez tendrá más presencia, más voz y autoconciencia. Además, durante toda la obra, un antropólogo, que hace las veces también de narrador, no perderá detalle de todo lo que sucede.

En cuanto a la construcción del texto, las partes habladas son en euskera (tanto del narrador como de los personajes), mientras que las cantadas son en castellano. Para el texto de estas últimas la autora ha utilizado formas de la métrica española, con seguidillas, coplas, romances, sonetos o coplas a pie quebrado.

La música creada por Iñaki Carcavilla busca definir «las cuatro identidades de ese yo», ha reconocido el autor. Por eso, cada parte tendrá una personalidad musical propia, lo que ha supuesto «un reto». Así, en el primer acto se planta una m´ucia de corte «más infantil e inocente con melodías repetitivas y un cierto toque marcial que se asocia a la relación con la autoridad del profesor». En el segundo se utilizan recursos de música de ráiz folklórica para reflejar un espacio de diversión como es el recreo; en el tercero melodías trasmitidas por las generaciones precedentes como habaneros o chotis, y por último, música contemporánea, como un sonido más pausado y extendido en el tiempo, «donde el 'yo' muestra sus dudas.

La historia no está ambientada en ningún lugar ni época concreta, «me gusta jugar con los no lugares», ha admitido la autora del libreto. Así, para encajar ese 'yo' a lo largo de la acción, la escenografía diseñada por Goretti Figueroa juega también con las posibilidades de unas piezas de Tetris de gran formato, que permiten acotar y ensamblar los espacios en cada acto. «A lo largo de la obra ese 'yo' irá evolucionando e irá encajando en la sociedad», ha señalado Guillermo Amaya, director de escena, quien ha subrayado la importancia de producir este tipo de proyectos, «una ópera hecha por niños y dirigida a todos los púbicos» que no se hace «en ningún otro sitio», ha recalcado.

En cuanto al vestuario Eider Barrenetxea ha diseñado una estética que podría considerarse ya vintage. Algunas prendas han sido patronadas y fabricadas desde cero, mientras que otras son fruto de la reutilización y adaptación de otras óperas.

Sexta producción

'Nizugu' es la sexta producción promovida por la Quincena Musical en colaboración con Easo Abesbatza. Fruto de esa colaboración se estrenaron 'Itsasotik eskolara' (2018), 'Árbolaré' (2020), 'Hirira' (2021), 'Itsasotik' (2022) y 'Egia ala geRuza' (2024). Estas propuestas de ópera tienen como objetivo entretener y acercar este género a nuevos públicos, pero también educar e inspirar al público más joven en el proceso de creación, lo que resulta «muy enriquecedor» para el festival, ha admitido su director, Patrick Alfaya.

Esta actividad se engloba dentro de la Quincena Infantil y cuenta con el patrocinio de las Juntas Generales de Gipuzkoa. Su presidente, Xabier Ezeizabarrena ha puesto en valor el apoyo que presta la institución «a la cultura y a la gente joven», más en esta «era digital», promoviendo que los jovenes participen de forma activa en la creación de este tipo de obras.