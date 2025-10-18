Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los cuatro integrantes en esta tercera etapa del grupo

«Queremos cantar con vosotros que la vida es una vez, es ahora»

Los integrantes del grupo donostiarra comparten un segundo vídeo de un ensayo, esta vez de uno de sus temas más conocidos, 'Puedes contar conmigo'

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:34

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y nosotras y necesitamos compartirlo», decían ayer los integrantes de La Oreja de Van Gogh en ... el anuncio de las fechas de la gira que en 2026 les llevará por quince ciudades. «Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», expresan Amaia Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, los cuatro que se subirán juntos al escenario dos décadas después, sin Pablo Benegas esta vez.

