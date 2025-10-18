«Queremos cantar con vosotros que la vida es una vez, es ahora»

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y nosotras y necesitamos compartirlo», decían ayer los integrantes de La Oreja de Van Gogh en ... el anuncio de las fechas de la gira que en 2026 les llevará por quince ciudades. «Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», expresan Amaia Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, los cuatro que se subirán juntos al escenario dos décadas después, sin Pablo Benegas esta vez.

Junto a la presentación de la gira, La Oreja hizo público un nuevo vídeo del ensayo esta vez de uno de sus temas más icónicos 'Puedes contar conmigo', el single con el que lanzaron su tercer disco 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', y que veinte años después suena de nuevo en la voz de Amaia, su compositora.

El vídeo está fechado el pasado 10 de octubre, igual que el primero con el que acompañaron el comunicado de su regreso a los escenarios el miércoles. En ambos, se les ve en el local de ensayo de Donostia, dando las primeras notas de dos de las canciones que estarán en su repertorio de la gira.

En el último, se ve cómo Xabi ajusta el volumen, Álvaro afina el bajo y Garde (Haritz) marca el ritmo de la batería para que Amaia se arranque con la letra: «Un café con sal, ganas de llorar, mi mundo empezando a temblar, presiento que se acerca el final...». Es el mismo ensayo que el jueves compartieron con otro tema, identificado en el vídeo como 'Inspiración' pero que no se titula así, según aclararon desde Get In.

En él, de un minuto y 40 segundos de duración, Amaia Montero, vestida con ropa informal, interpreta la primera estrofa y el estribillo que comienzan: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido/Tu primera bocanada, tu sonrisa sin motivo/Soy la duda que te ronda cuando no sabes qué hacer/No será que sí lo sabes, pero te tienes que atrever/Soy impulso, soy reflejo, soy instinto y valentía/Lo que haces sin querer y lo que en realidad querías».

Dos temas, de dos épocas separadas por más de 20 años, que ahora vuelven a juntarse para esta etapa del camino en el que el grupo empieza a dar los primeros pasos.