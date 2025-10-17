La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio Las entradas para el tour 'Tantas cosas que contar' se pondrán a la venta este próximo lunes a las 12.00 horas a precios entre 45 y 72 euros

La Oreja de Van Gogh arrancará esta nueva etapa con Amaia Montero el 9 de mayo en el BEC y llegará a Donostia el 31 de julio, en un concierto en Illlunbe. El tour 'Tantas cosas que contar' promete ser un viaje en el tiempo a través de los grandes éxitos del grupo donostiarra que vuelve a los escenarios con la vocalista irundarra, pero sin el guitarrista Pablo Benegas, que no participará en la gira con la que quieren celebrar su 30 aniversario.

Las primeras fechas anunciadas este mediodía son 16 conciertos que les llevarán primero a Bilbao, después al Movistar Arena en Madrid, donde celebrarán un doble concierto el 28 y 29 de mayo, y seguirán por trece ciudades más, con la parada más especial en Donostia, «el escondite» donde han estado componiendo y reformulando el grupo en los últimos meses. El concierto en Gipuzkoa será el 31 de julio en Illunbe, un recinto que puede acoger en torno a 10.000 personas.

Las entradas para esta gira se pondrán a la venta este próximo lunes a las 12.00 horas a través de la web oficial de La Oreja de Van Gogh www.laorejadevangogh.com, y los precios oscilarán entre los 45 y los 72 euros, más gastos de distribución, además de paquetes vip, a precios entre 110 y 290 euros, más gastos de distribución.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y nosotras y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», expresan Amaia Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, que han hecho público el cartel de esta gira 2026, en el que aparecen los cuatro en otra imagen, con Amaia vestida con un traje de cuero azul.

«Tras el esperado reencuentro con Amaia Montero», informan desde Get In, el grupo prepara una «gira de lo más especial que recorrerá los principales escenarios del país el próximo año». En ella, incluirán «grandes éxitos como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero'… canciones que 30 años después siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva», y por supuesto, 'Tantas cosas que contar', el tema que da nombre a la gira y que es una de las canciones incluidas en el segundo disco del grupo 'El viaje de Copperpot', del que ahora se cumplen 25 años. «Muchas emociones, mucha ilusión y, ante todo, mucha música. En definitiva, hay tantas cosas que contar», aseguran.

Las primeras fechas anunciadas, a las que podrían sumarse más conciertos, arrancan el 9 mayo en el Bizkaia Arena BEC! de Bilbao. Siguen con un doble concierto, el 28 y 29 mayo, en el Movistar Arena de Madrid; el 6 junio tocarán en el estadio José Copete de Albacete; el 13 junio en la plaza de toros de Murcia; el 26 junio en Live Sur Stadium de Sevilla; el 27 de junio en el Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja de Fuengirola (Málaga); el 10 julio en el Gijón Life de Gijón; el 31 julio ofrecerán el concierto más especial, en casa, en Donostia, en el Illunbe Donostia Arena.

Seguirán el 21 agosto en La Virgen del Mar en Santander; el 27 de agosto en Pingüinos Arena de Valladolid; el 4 septiembre actuarán en el Roig Arena de Valencia; el 11 septiembre en el Coliseum de A Coruña; el 9 octubre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza; el 6 noviembre, en el Palau Sant Jordi de Barcelona y cerrarán, de momento, el 20 de noviembre en el Navarra Arena de Pamplona.

Junto a la presentación de la gira, La Oreja de Van Gogh ha hecho público otro vídeo de uno de sus ensayos, también fechado el pasado 10 de octubre, en el que vuelven a cantar 'Puedes contar conmigo', el tema con el que lanzaron su tercer disco 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' y que veinte años después suena de nuevo en la voz de Amaia, su compositora.

