Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios

Imagen promocional de la nueva etapa de La Oreja de Van Gogh. Bernardo Doral

Las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes 20 de octubre y los precios oscilarán entre los 45 y los 72 euros

A. A.

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:01

La Oreja de Van Gogh ha anunciado su gira 'Tantas Cosas que Contar' 2026 después de confirmarse su vuelta a los escenarios con Amaia Montero pero sin Pablo Benegas. La banda donostiarra ha anunciado sus primeros 16 conciertos para ese regreso a los escenarios en 15 sedes a lo largo y ancho del Estado. También han anunciado los precios de las entradas y cuándo se pondrán a la venta. A continuación, todos los detalles.

Los conciertos de La Oreja de Van Gogh

La gira de La Oreja de Van Gogh tendrá de saque 15 sedes, arrancará en el BEC de Bilbao el 9 de mayo del próximo año y acabará el 20 de noviembre en Pamplona. Por tanto, seis meses rodando con múltiples conciertos. Solo repetirán concierto, de inicio, en Madrid, la segunda cita de la gira. Será los días 28 y 29 de mayo en el Movistar Arena.

En Donostia, de momento, han reservado cita para el 31 de julio en Illunbe, ya que el estadio de Anoeta no está disponible para 2026. Veremos si habrá más fechas en San Sebastián.

A continuación, el detalle de las primeras fechas las citas de la gira:

- 9 mayo. BILBAO. Bizkaia Arena BEC!

- 28 y 29 mayo. MADRID. Movistar Arena

- 6 junio. ALBACETE. Estadio José Copete.

- 13 junio. MURCIA. Plaza de Toros.

- 26 junio. SEVILLA. Live Sur Stadium.

- 27 junio. FUENGIROLA. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja

- 10 julio. GIJÓN. Gijón Life.

- 31 julio. DONOSTIA. Illunbe Donostia Arena

- 21 agosto. SANTANDER. La Virgen del Mar.

- 27 agosto. VALLADOLID. Pingüinos Arena

- 4 septiembre. VALENCIA. Roig Arena.

- 11 septiembre. A CORUÑA. Coliseum.

- 9 octubre. ZARAGOZA. Pabellón Príncipe Felipe.

- 6 noviembre. BARCELONA. Palau Sant Jordi.

- 20 noviembre. PAMPLONA. Navarra Arena.

Los precios de los conciertos de la gira de La Oreja de Van Gogh

La Oreja de Van Gogh ha anunciado que los precios de las entradas oscilarán entre los 45,00 y los 72,00 euros (+ gastos de distribución) y, los paquetes vips, entre los 110,00 y los 290 euros (+ gastos de distribución).

¿Cuándo se pondrán a la venta las entradas de La Oreja de Van Gogh?

Las entradas para esas 16 primeras fechas se pondrán a la venta el lunes 20 de octubre a las 12.00 horas en: https://www.laorejadevangogh.com/

