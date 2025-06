Nuevas entradas a la venta para los conciertos de Bruce Springsteen en San Sebastián

I.G. San Sebastián Jueves, 19 de junio 2025, 21:24 | Actualizado 21:57h. Comenta Compartir

Si no te has hecho con una entrada para alguno de los dos conciertos de Bruce Springsteen y la 'E Street Band' en San Sebastián, no desesperes: aún estás a tiempo. Y es que esta tarde-noche, pasadas las 21.00 horas, la promotora Doctor Music ha puesto a la venta nuevos asientos para las actuaciones que ofrecerá la leyenda del rock en el Reale Arena, tanto para la del sábado 21 como para la del martes 24.

Para cada uno de los conciertos del 'Boss' se han puesto a la venta en torno a 300 entradas. Eso sí, todas ellas para ubicaciones muy concretas del recinto: la gran mayoría se sitúa en zonas calificadas de visibilidad lateral reducida, a un lado del escenario principal y ubicadas en el anillo superior del Reale Arena. Todas ellas parten de un precio de 77 euros y es muy probable que se agoten en apenas unos minutos.

Ampliar Entradas a la venta para el concierto de Bruce Springsteen para el sábado, a las 21.25 horas.

Eso sí, para el concierto del martes, 24 de junio, además también hay disponibles unas pocas decenas de asientos con una mejor visibilidad, en la parte baja del recinto, pero a un precio superior a las restantes, concretamente de 154 euros. En total, se han habilitado en torno a otras 300 entradas para el segundo concierto de Bruce Springsteen en San Sebastián.

Ampliar Entradas a la venta para el concierto de Bruce Springsteen para el martes, a las 21.25 horas.

Para hacerse con alguna de los nuevos asientos a la venta para los conciertos de Bruce Springsteen en Donostia hay que acceder a la página web oficial y completar los requisitos de pago en: https://www.entradas.com/artist/bruce-springsteen/?affiliate=DMC

