Los niños del Easo cautivaron en el estreno de la ópera 'Nizugu' El público disfrutó de una producción original con música de Iñaki Carcavilla y texto de Marta García interpretada con entrega

María José Cano San Sebastián Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Quincena vivió este martes una jornada importante con el estreno de la ópera 'Nizugu' en un Victoria Eugenia lleno a rebosar. La oportunidad ... de asistir al estreno de una producción realizada totalmente por el equipo de Easo Abesbatza merecía la expectación que se respiraba desde minutos antes de la representación y, sin duda, las previsiones que hacían pensar que un año más iban a regalar una gran velada volvieron a cumplirse. La obra, una reflexión sobre lo que somos desde niños y cómo cambiamos al crecer, funcionó tanto en la música de Iñaki Carcavilla como en el texto de Marta García, con diálogos en euskera y canciones en castellano en un buscado bilingüismo. Sin embargo, lo mejor vino con los chavales, un nutrido grupo de niños entusiastas que actuaron, cantaron, formaron parte del decorado y, sobre todo, se dieron en cuerpo y alma para transmitir una obra amena que pareció buscar también cierta profundidad. Y en el resultado tuvo mucho que ver, por supuesto, la magnífica labor de concertación de Lucía Arzallus en el foso ante una Easo Sinfonietta eficiente, la dirección general de David de Oliveira y la de Guillermo Amaya en la escena.

La escenografía, con una sencilla pero aparente iluminación, funcionó con eficacia para trasladarnos a los espacios en los que se desarrrollaban los cuatro actos de la ópera: el aula, el patio, la casa y el dormitorio. El Easo resolvió muy bien el cambio de escenario utilizando a los propios miembros del coro para cambiar el decorado con una base musical y unos subtítulos de «¡Atención, operarios en escena!». El vestuario, adecuado para la trama, fue igualmente resultón. Entre los números musicales destacó el 'Aria pedagógica' cantada por Nora Osma en su rol de profesora y los cuatro jóvenes solistas, que cumplieron con nota con su papel tanto a nivel escénico como musical, sorprendiendo el hermoso color de Alain Sánchez. El coro se lució en números muy vistosos como el del 'Coro de sublevados' del primer acto, el 'Coro recreativo' con reminiscencias de la música de Falla o la divertida 'Manifa del caviar'.

