Los niños de Easo Txiki, en la representación de la ópera. SARA SANTOS

Los niños del Easo cautivaron en el estreno de la ópera 'Nizugu'

El público disfrutó de una producción original con música de Iñaki Carcavilla y texto de Marta García interpretada con entrega

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

La Quincena vivió este martes una jornada importante con el estreno de la ópera 'Nizugu' en un Victoria Eugenia lleno a rebosar. La oportunidad ... de asistir al estreno de una producción realizada totalmente por el equipo de Easo Abesbatza merecía la expectación que se respiraba desde minutos antes de la representación y, sin duda, las previsiones que hacían pensar que un año más iban a regalar una gran velada volvieron a cumplirse. La obra, una reflexión sobre lo que somos desde niños y cómo cambiamos al crecer, funcionó tanto en la música de Iñaki Carcavilla como en el texto de Marta García, con diálogos en euskera y canciones en castellano en un buscado bilingüismo. Sin embargo, lo mejor vino con los chavales, un nutrido grupo de niños entusiastas que actuaron, cantaron, formaron parte del decorado y, sobre todo, se dieron en cuerpo y alma para transmitir una obra amena que pareció buscar también cierta profundidad. Y en el resultado tuvo mucho que ver, por supuesto, la magnífica labor de concertación de Lucía Arzallus en el foso ante una Easo Sinfonietta eficiente, la dirección general de David de Oliveira y la de Guillermo Amaya en la escena.

