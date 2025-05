Mil voces infantiles en el Kursaal

Pocas veces el estreno de una cantata habrá reunido a un público tan joven como el que ha acudido este martes por la mañan al ... Kursaal. Cerca de mil niños y niñas han tomado parte en el gran coro que ha interpretado junto Euskadiko Orkestra, con Juan José Ocón al frente, 'Logelan logale', una obra con libreto de Leire Bilbao y musical original de Jagoba Astiazaran. El proyecto se enmarca dentro de los Conciertos para Escolres de Musika Gela de la formación, que en esta ocasión ha colaborado con la Confederación de Coros del País Vasco, y nace con vocación de continuidad.

Llegar al estreno de este martes, el miércoles se repetirá en el mismo escenario y el jueves en el Conservatorio Jesús Guridi de Vitoria, no ha sido fácil. Mikel Cañada, coordinador de Musika Gela, realizó la propuesta a Bilbao y Astiazaran hace veinte meses. La primera complicación fue elegir la temática y cómo desarrollarla.

El compositor de Zegama quería crear una cantata en la que tuviera protagonismo el juego de campanas que tiene Euskadiko Orkestra. Se atrevió a incluir aires de vanguardia porque «hay que creer en las posibilidades de los niños para hacer música no tonal. No tienen los prejuicios de los adultos». Además, y teniendo en cuenta que su instrumento es el txistu, también incluyó música tradicional, ritmos vascos y melodías populares. «Lo que más complicado me ha resultado ha sido componer el tema final, el pop que da título a la cantanta 'Logalen logale»'. Finalmente surgieron diez piezas más un preludio.

Una de las dudas fue el idioma en el que iban a contar la historia. Finalmente optaron por que fuera exclusivamente en euskera porque todos los niños lo hablan, es un proyecto hecho en Euskadi y porque, como destaca la directora artística María Goiricelaya, «si se va a estrenar fuera se pueden colocar fácilmente unos subtítulos. Necesitamos exportar nuestra cultura».

El papel de los profesores

El siguiente paso fue implicar a las escuelas y aquí es donde los profesores han jugado un papel fundamental. Eva Ugalde, directora coral y representante de la Confederación de Coros del País Vasco, alaba la labor de los educadores que «han sido el tesoro de este proyecto. Ver la ilusión con la que han participado y cómo la han transmitido a los alumnos ha sido emocionante». Los responsables de los coros infantiles de los colegios tuvieron que realizar un taller de treinta horas para «unificar el sonido, que todos tuvieran la misma vocalidad y tempo, les hemos dado unos trucos para que los niños tengan un técnica mínima».

Ugalde comentaba esta mañana que «es cierto que proyectos como este ayudan a buscar relevo para los coros vascos que están en crisis, pero hay que contemplar esta propuesta como un proyecto artístico en sí mismo».

Más de una veintena de centros escolares se inscribieron y al final cerca de un millar de niños y niñas de 5º y 6º de Primaria han desarrollado sus habilidades desde principio de curso, porque no solo cantan, también han realizado manualidades para el atrezzo como máscaras, estrellas y lunas.

También han tenido un protagonismo especial en este proyecto los llamados coros pilotos, formaciones infantiles ya acostumbradas a ofrecer conciertos. En esta ocasión han participado Easo Gazte, Andoaingo Udal Musika Eskolako Abesbatza, Hernaniko Udal Musika Eskolako Abesbatza y Pasaia Txiki Abesbatza».

No ha sido hasta hoy por la mañana cuando todos se han juntado, así que solo han tenido un único ensayo común. El resultado ha dejado bastante satisfecho al director, Juan José Ocón, que con una sonrisa ha comentado: «Mucho mejor de lo que esperaba».

Ya a las doce del mediodía, con una puntualidad de profesionales, ha comenzado el concierto. En el escenario, junto a los músicos de Euskadiko Orkestra, una cama donde K va a dormir. El protagonista, interpretado por Kepa Errasti, no puede conciliar el sueño y en ese duermevela se le aparece Gaueko, un personaje que se asemeja a un buho un tanto terrorífico. Cuando llega la luz de la mañana los miedos se desvanecen. Ha sido en ese momento cuando todo el auditorio, incluido el público formado por los compañeros de clase de los integrantes del gran coro, han cantado 'Logalen logale'

Tres cuartos de hora después del inicio, y con bis incluido, todo el mundo salía del Kursaal entonando «Logalen logale/ amets egin nahi dut/ lorik egin barik./ Logalen logale/ amets egin nahi dut/ begiak zabalik».