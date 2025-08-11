Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los cuatro instrumentistas de cuerda consiguen un sonido redondo Gerhard. Igor Studio

La magia del cuarteto abraza la Quincena

Delicatessen ·

El festival reúne esta edición a tres conjuntos españoles de referencia en una apuesta por la música más pura y exquisita: la escrita para cuarteto de cuerda

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:05

Algo tendrá el cuarteto de cuerda para que los grandes compositores escriban para él. Cuatro instrumentos –dos violines, viola y violonchelo–, construidos en madera y ... con un total de 16 cuerdas, unidos para transmitir juntos páginas musicales inolvidables. Este año confluyen en Donostia tres conjuntos españoles destacados a nivel internacional: el Cuarteto Quiroga, que abrió el ciclo de Música de Cámara el día 2 en San Telmo, el Casals, que actuará en el mismo espacio el próximo 21 y el Gerhard, que estará el 24 en Labastida, cerrando la Quincena Andante en Araba.

