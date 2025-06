La música puede con la lluvia

Un año desde el anuncio del concierto había generado muchas expectativas entre los seguidores de Fermin Muguruza. Si el tiempo hubiese acompañado, las horas previas ... se habrían asemejado a cualquier partido de la Real, cuando el barrio de Amara se llena de seguidores locales y foráneos para tomar algo.

Este sábado, en cambio, el sirimiri que cae desde primera hora de la tarde en la capital guipuzcoana ha provocado que los alrededores y el interior del estadio estén con poca gente en el inicio de la fiesta, a la espera de que Fermin salte al escenario por la noche y eleve la temperatura de los aficionados a la música. Pero entre los que van este sábado a Anoeta hay ganas de disfrutar de una de esas noches para el recuerdo.

No ha salido, con todo, la tarde deseada en Anoeta, con un sirimiri constante que ha hecho que la jornada comience con algo menos de ritmo. A las 17.00 han abierto las puertas y ha comenzado a pinchar Selektha Sthepo, Dj de Bad Sound System, pero ha sido según ha avanzado el concierto de los donostiarras Niña Coyote eta Chico Tornado cuando el público ha ido llenando la pista.

Los primeros aficionados han acudido pertrechados con ponchos para combatir el sirimiri. J.M.

Además de presentar su quinto disco, el dúo ha dejado guiños a sus trabajos anteriores. Con poncho incluido -el paraguas estaba en la lista de objetos prohibidos-, no ha faltado algún pogo en primeras filas. De las canciones a destacar, el single 'Trash' del disco 'Atea', que en apenas un minuto y con su una simple frase 'Todo es una basura, estoy cansada' en seis idiomas, ha terminado de encender Anoeta.

Qué decir del tema 'Fuck the police', de su segundo disco publicado en 2013 y en el que colaboró el propio Muguruza. Y para terminar con clase 'I want you back' de los Jacson 5 sonando por los altavoces.