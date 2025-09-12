León Benavente: «Ofreceremos nuestra energía más salvaje porque Donostia siempre se merece lo mejor»

Entre el ruido del mundo y el silencio del camerino está la certeza de que el grupo León Benavente está viviendo su mejor momento. No ... lo dicen las cifras ni las modas, sino el propio líder de la banda, Abraham Boba (Vigo, 1975), con la convicción de quien ha visto pasar años, salas, ciudades y días –buenos y malos–, pero que aún así sigue saliendo al escenario con el corazón incendiado. «Tenemos un repertorio de cinco álbumes y un lanzamiento, 'Nueva sinfonía sobre el caos' (2024). Es un trabajo muy directo y que está hecho para el escenario», explica el líder del conjunto con la energía renovada, en mitad de un engranaje perfecto que aúna técnica y pasión, y que les ha permitido ofrecer «los mejores conciertos que hemos hecho en nuestra experiencia como banda».

¿Será la de este viernes una de esas grandes citas? «Por supuesto. En Donostia siempre lo mejor», ríe. En el marco del Boga Boga Festibala, con el Palacio Miramar como escenario natural y la bahía de La Concha como telón de fondo, la agrupación desplegará esta noche, a las 22.00 horas, ese sonido denso y eléctrico que define sus directos, «salvajes y emocionales», aseguran. Tocan en un sitio que parece elegido por un escenógrafo con buen pulso. La ciudad que ya ha sido testigo de sus primeras veces, sus retornos y mutaciones. «Recuerdo la primera vez en Intxaurrondo, y la gira de 2019, cuando hicimos dos fechas seguidas. Siempre nos gusta volver. Tenemos muchos recuerdos y buenos amigos», confiesa Boba. Por tanto, no consideran San Sebastián una parada más, sino parte de un mapa afectivo.

Trece años después de que conectasen en una carretera de Zamora entre León y Benavente –músicos de Nacho Vegas todos ellos durante doce años–, Abraham Boba (voz y farfisa), Eduardo Baos (bajo y sintetizador), Luis Rodríguez (guitarra eléctrica) y César Verdú (batería y percusiones) siguen presentando canciones, armando repertorios y afinando detalles técnicos. Insiste Boba, cuyo verdadero nombre es David Cobas Pereiro, que a pesar de mantener el repertorio, la comunión con el público es cada noche «un ritual distinto. No somos un grupo esquemático ni frío, al contrario. En nuestros conciertos se crea una energía salvaje, muy bestia». Así logran transformar lo rutinario en novedoso, consiguiendo mantenerse vivos y evitando el tedio al que muchas bandas se enfrentan tras años de recorrido.

Escenario de emociones

Para continuar sintiendo la energía del directo, en esta gira se aventuran a tocar «el disco nuevo entero», evitando así caer en la tentación de refugiarse solo en los éxitos, «que tampoco es que León Benavente tenga unos superhits, pero nos gusta que sigan apareciendo canciones nuevas. Bajo esa premisa y buen hacer musical aterrizan en Donostia, sin necesidad de imposturas, con el lugar ante todo: «Ya teníamos ganas de volver. Es difícil encontrar un sitio donde tocar siendo de clase media, porque ya no somos ni de salas pequeñas ni de aforos excesivamente grandes. Así que este concierto nos ha emocionado», revela Boba.

La presencia de León Benavente en festivales añade un matiz distinto a sus conciertos habituales. «Aportamos lo que somos y tanto el público como el promotor que nos contrata lo saben. No me gusta verlo como una competición por el hecho de compartir cartel. Al final, tocas frente a un público que muchas veces no te conoce. Es curioso, porque a pesar de llevar más de una década, hay gente que no sabe quiénes somos». Y lo dice desde la humildad de quien tiene la música en vivo como forma de vida porque «para nosotros los conciertos no son solo trabajo, también un lugar que se convierte en un buen grupo que se hace aún mejor cuanto más toca».

El cuarteto de «rock sofisticado» presentará en el Palacio Miramar su nuevo álbum, 'Nueva sinfonía sobre el caos'

Aunque la banda supera ya los diez años en activo, Abraham Boba ya cuenta con «unos cuantos años en la música. Digamos que estoy en la edad media». Eso le permite reflexionar sobre la transformación de la industria musical. «Hay muy pocos artistas que hoy en día vivan solo de la música grabada o de las escuchas en plataformas. La mayoría nos ganamos la vida en los conciertos. La digitalización es como una biblioteca universal. Facilita que alguien descubra tu música y luego venga al concierto, aunque la avalancha de novedades hace que los discos tengan menos recorrido, pero hay que aceptarlo», critica el músico.

Responsabilidad social

«Las buenas canciones son buenas canciones, no importa si son 'mainstream' o no. Lo bonito es cuando en un concierto la gente se sabe las letras de memoria y las canta a viva voz, eso es mágico». Esa es la mayor prueba para Abraham Boba de que un tema se convierta en éxito, porque «al fin y al cabo, es el público quien decide con el tiempo qué temas permanecen y cuáles quedan en el olvido». No hay fórmulas concretas para el éxito, porque «nunca sabes qué canción va a funcionar mejor. Intentar hacer un hit puede salir mal. Nosotros buscamos divertirnos y explorar», cuenta.

«Lo bonito del directo es que la gente se sepa las canciones de memoria y las cante a viva voz. Es mágico», asegura Boba

La música no es solo emoción o disfrute, también tiene una responsabilidad social. Siempre fieles a lo reivindicativo a través de la música, al poder del mensaje y la experiencia colectiva, Boba subraya que «el mensaje siempre está en lo que se dice, pero a veces una experiencia colectiva puede ser mucho más política, incluso sin palabras. Nuestras canciones son crónicas de nuestros días, con nuestra forma y personalidad. Así lo seguimos defendiendo».

Para terminar, un mito que se asocia al grupo:«La gente dice que somos indies. No lo entenderé nunca. Hemos visto que muchos vienen con prejuicios y se sorprenden. Diría que somos más un grupo de rock sofisticado». Su regreso a Donostia lo considera «una oportunidad» para quienes aún no conozcan a León Benavente:«Animo a la gente a que venga a vernos y a que se queden, porque es bastante probable que acaben agradeciéndolo». Y lo dice una voz de carrera y vigencia envidiable, prueba de que el rock sigue latiendo con fuerza en el presente.