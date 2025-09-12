Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

León Benavente regresa a Donostia con «un directo salvaje» en el marco del festival Boga Boga.
Música

León Benavente: «Ofreceremos nuestra energía más salvaje porque Donostia siempre se merece lo mejor»

Abraham Boba, líder de León Benavente, asegura que la actuación de este viernes en Boga Boga Festibala (22.00) será «de las mejores» de la banda

Iker Elduayen

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:18

Entre el ruido del mundo y el silencio del camerino está la certeza de que el grupo León Benavente está viviendo su mejor momento. No ... lo dicen las cifras ni las modas, sino el propio líder de la banda, Abraham Boba (Vigo, 1975), con la convicción de quien ha visto pasar años, salas, ciudades y días –buenos y malos–, pero que aún así sigue saliendo al escenario con el corazón incendiado. «Tenemos un repertorio de cinco álbumes y un lanzamiento, 'Nueva sinfonía sobre el caos' (2024). Es un trabajo muy directo y que está hecho para el escenario», explica el líder del conjunto con la energía renovada, en mitad de un engranaje perfecto que aúna técnica y pasión, y que les ha permitido ofrecer «los mejores conciertos que hemos hecho en nuestra experiencia como banda».

