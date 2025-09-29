Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

uskadiko Orkestra y Landarbaso Abesbatza actuaron juntos en el pasado concierto de Navidad de El Diario Vasco. Lobo Altuna

Landarbaso, un milagro coral para abrir la temporada de la Euskadiko Orkestra

La agrupación de Errenteria interpreta la exigente 'Daphnis et Chloé' de Ravel hoy y mañana en el Kursaal

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:59

Son una especie de milagro dentro del mundo coral vasco, inmerso desde hace años en una crisis por falta de cantores para garantizar la continuidad. ... Landarbaso Abesbatza no solo desafía las estadísticas con una cantera que le garantiza el futuro, sino que además afronta retos como el que le lleva desde hoy hasta el sábado al Kursaal, el Baluarte de Pamplona y el Euskalduna de Bilbao. Será la primera vez que el coro de Errenteria participe en la temporada de abono de la Euskadiko Orkestra que arranca esta tarde, con nueva dirección general al frente y sin un director musical titular. «Creemos que nuestra participación obedece a una apuesta por parte de la orquesta de apoyar y dar visibilidad al talento local», apunta el responsable del coro, Iñaki Tolaretxipi.

