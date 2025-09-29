Landarbaso, un milagro coral para abrir la temporada de la Euskadiko Orkestra

Son una especie de milagro dentro del mundo coral vasco, inmerso desde hace años en una crisis por falta de cantores para garantizar la continuidad. ... Landarbaso Abesbatza no solo desafía las estadísticas con una cantera que le garantiza el futuro, sino que además afronta retos como el que le lleva desde hoy hasta el sábado al Kursaal, el Baluarte de Pamplona y el Euskalduna de Bilbao. Será la primera vez que el coro de Errenteria participe en la temporada de abono de la Euskadiko Orkestra que arranca esta tarde, con nueva dirección general al frente y sin un director musical titular. «Creemos que nuestra participación obedece a una apuesta por parte de la orquesta de apoyar y dar visibilidad al talento local», apunta el responsable del coro, Iñaki Tolaretxipi.

A pesar de que 'Daphnis et Chloé' de Ravel es una obra con la que no se atreven muchos coros, Landarbaso la ha trabajado con anterioridad. «La interpretamos junto a la orquesta Les Siècles de París en el Festival Ravel de 2022 con gran éxito», apunta Tolaretxipi.

Esta experiencia previa no significa que abordarla no sea un desafío. «Está llena de exigencias y en muchos momentos el coro se convierte en un instrumento más dentro de la orquesta. La sección coral central presenta una gran complejidad, y su interpretación con 70 cantores supone siempre un verdadero reto. Los dos grandes desafíos para el coro son, por un lado, abordar la obra con un conjunto de cantores muy jóvenes —muchos procedentes del propio coro juvenil— y, por otro, afrontar con solvencia el gran 'forte' final, un pasaje especialmente exigente para un coro de carácter no sinfónico como Landarbaso. Hemos puesto toda nuestra ilusión y esfuerzo en ofrecer la mejor interpretación posible y confiamos en que el público pueda percibir esa entrega».

Para llegar a afrontar repertorios como este con cantores jóvenes, Landarbaso ha invertido en educación. Como explica Tolaretxipi, «en el 25 aniversario arrancamos con los grupos formativos, ante la clara falta de voces juveniles y el consecuente problema con el relevo generacional. El año que viene cumpliremos diez años desde que pusimos en marcha este proyecto».

Tres formaciones

En la actualidad Landarbaso Abesbatza comprende tres coros: Kontari Landarbaso, con 63 niños de 7 a 15 años, Landabasoko Dizdizka, compuesto por 41 jóvenes de edades entre los 16 y los 24, y Landarbaso Abesbatza, con 42 coralistas de 18 a 49 años. Junto a estos tres grupos la asociación se completa con un taller de música a partir de los 6 años con 11 niños.

Además, 160 niños desde los 4 años trabajan semanalmente con profesorado de Landarbaso Abesbatza en talleres musicales en varios centros escolares y escuelas de música y organizamos un concierto participativo para que cada año casi medio millar de alumnos de Primaria se suban a un escenario para cantar.

Según el director de Landarbaso, «construimos el futuro trabajando con los niños desde edades tempranas. De este modo, mejoramos su formación musical y logramos que desarrollen un arraigo con la institución, que llega a convertirse en una parte muy importante de sus vidas. Además, ofrecemos a los jóvenes la oportunidad de adentrarse en un mundo tan profundamente ligado a nuestra cultura vasca como es el canto. El gran reto en este momento es despertar ese interés inicial, porque hoy en día resulta complicado que los niños —y especialmente sus familias o tutores— se sientan atraídos por este mundo desde pequeños».

El ballet sinfónico-coral 'Daphnis et Chloé' de Maurice Ravel se estrenó en 1912 por los legendarios Ballets Rusos. Ravel aspiró con esta partitura a «recrear fielmente la Grecia de mis sueños», y aunque no cosechó gran éxito como obra escénica, pronto fue reconocida como una cumbre en el uso virtuoso de una orquesta.

En 2025 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Ravel, autor clave en la trayectoria de la sinfónica vasca

En 2025 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Ravel, autor clave en la trayectoria de Euskadiko Orkestra, cuya música ocupará un lugar central de esta nueva temporada, junto a Arriaga de quien se cumplen 200 años de su fallecimiento.

Soprano donostiarra

El programa que abre la temporada de abono y se presenta hoy y mañana a las 19.30 horas en el Kursaal contará también con la soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega como solista de 'Herminie', una escena lírica que Hector Berlioz escribió en su juventud y que adelanta algunas de las melodías de la famosa 'Sinfonía fantástica'. La cantante siempre ha reservado un capítulo de su actividad a la defensa de la música de compositores vascos, lo que la ha ligado en varias ocasiones a la actividad de Euskadiko Orkestra.

El director suizo Stefan Blunier, maestro titular de la Casa da Música de Oporto y aclamado especialista en el repertorio posromántico, es el maestro de ceremonias de la velada.