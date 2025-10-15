Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amaia Montero y Pablo Benegas en el último concierto de la irundarra con La Oreja de Van Gogh en Donostia, en el Velódromo de Anoeta en diciembre de 2006. DV

La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia con una gira con parada en Donostia

El anuncio oficial del reencuentro del grupo original se hace esperar, mientras se multiplican las informaciones sobre sus planes para arrancar esta nueva etapa

Amaia Chico

Amaia Chico

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El anuncio oficial del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se hace esperar más de lo previsto, pero el reencuentro ... después de dos décadas promete satisfacer las expectativas alimentadas desde hace más de un año. El grupo se prepara para abrir una nueva etapa juntos, con la cantante irunesa al frente, y hacerlo con una gira de conciertos –está por ver cuántos, en cuántas ciudades y en qué recintos–, que incluirá al menos una parada en San Sebastián.

