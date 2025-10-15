La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia con una gira con parada en Donostia

El anuncio oficial del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se hace esperar más de lo previsto, pero el reencuentro ... después de dos décadas promete satisfacer las expectativas alimentadas desde hace más de un año. El grupo se prepara para abrir una nueva etapa juntos, con la cantante irunesa al frente, y hacerlo con una gira de conciertos –está por ver cuántos, en cuántas ciudades y en qué recintos–, que incluirá al menos una parada en San Sebastián.

Será previsiblemente a partir de la próxima primavera cuando La Oreja con Amaia de nuevo como vocalista regrese a los escenarios, aseveran fuentes consultadas por este periódico, que apuntan a que la intención primera en esta nueva etapa era reaparecer en Donostia y recorrer después otras ciudades del país. Esa idea podría, no obstante, haberse trastocado si los recintos elegidos o las fechas disponibles no cuadraran, aunque las mismas fuentes aseguran que la ciudad que vio nacer al grupo a finales de los 90 será parada fija en este tour de conciertos.

El secretismo guardado estos meses en las filas del grupo y en su promotora se mantiene, aunque las informaciones no oficiales sobre cuáles son los planes para hacer lo más especial posible este reencuentro se siguen deslizando a distintos medios. El gancho, además, lanzado a primera hora de la tarde del lunes en la cuenta oficial de La Oreja e Van Gogh, al eliminar la foto del perfil en la que los cuatro músicos aún aparecían con Leire Martínez; retirar el comunicado de la salida de la cantante de Errenteria emitido el 14 de octubre del pasado año y publicar una hoja en blanco, incrementó las expectativas de un anuncio que se barrunta desde el pasado mes de septiembre y no termina de llegar.

El 'solo juntos tiene sentido' que ahora preside como frase de cabecera el perfil del grupo, se entiende como una auténtica declaración de intenciones de ese secreto a voces que lleva meses circulando sobre la vuelta de Amaia Montero al grupo en el que no solo fue voz, sino también compositora de algunos de sus temas más icónicos. Este regreso a los escenarios será la oportunidad perfecta para echar la vista atrás y recuperar alguno de esos temas que llevaron a La Oreja a llenar grandes recintos y estadios y vender millones de CD –lograron cinco discos de platino con solo su primer álbum 'Dile al sol'–. Pero también para mirar hacia adelante, en una nueva etapa juntos que muchos ponían en cuarentena porque ¿siempre segundas partes fueron buenas?

La otra incógnita por resolver es si ese 'juntos' incluye, además de a Amaia Montero, a los cuatro músicos que forman el grupo desde el inicio, Pablo Benegas, Haritz Garde, Álvaro Fuentes y Xabi San Martín, porque no la continuidad de uno de ellos, Pablo Benegas –que algunos medios daban este martes por seguro– sí ha estado al menos encima de la mesa en estos meses preparatorios del nuevo proyecto. Otra vez rumores que evitan confirmar desde el entorno más próximo al grupo pero que disparan la atención sobre LOVG.

A primera vista, no hay estrategia de marketing más eficaz, no se sabe si estudiada o no, que esta rumorología que mantiene en guardia a los miles de seguidores del grupo, y de la cantante irunesa que ansían su regreso.

El último concierto

El característico estilo y voz de Amaia Montero volverá a ser la marca de La Oreja después de dos décadas casi desde su último concierto juntos, en Tenerife en junio de 2007. En noviembre ella anunció su salida para emprender un proyecto en solitario, con el que publicó cuatro discos.

En Donostia, la última vez que el grupo original actuó fue en el Velódromo de Anoeta en diciembre de 2006. El recinto que se ha manejado para su regreso a Donostia podría ser el Kursaal –una o varias fechas–, aunque según fuentes consultadas, no hay identificadas citas en la agenda que el palacio de Congresos va cerrando ya de cara a 2026.

Esta tercera etapa de La Oreja de Van Gogh, con una trayectoria avalada por miles de discos vendidos, cientos de conciertos y millones de seguidores por todo el mundo, será en cualquier caso muy distinta a aquellos años 90, cuando con poco más de 20 años iniciaban un camino que de la noche a la mañana se convirtió en un éxito fulgurante.

Ahora, según indicó el propio Benegas a principio de año con motivo de la presentación de su libro 'Memoria', se trataba de «recuperar la esencia» y volver a la identidad musical del grupo. Y para eso, y para evitar contagiarse o verse afectados por la ingente cantidad de comentarios que desde el comunicado de 2024 han circulado por las redes sociales, «nuestra manera de aislarnos y de volver a creer y de volver a confiar en lo que hacemos ha sido meternos en el local de ensayo y escribir canciones, y en eso estamos, la verdad que esto es lo que hay», decía el pasado mes de febrero, sin dejar entrever que pensase en un parón personal o incluso en dejar a sus compañeros, como algunos medios dan por sentado.

Habrá que seguir esperando para despejar todas las dudas que sobrevuelan sobre ese 'regreso al origen'.

De momento, solo se puede aseverar que el grupo donostiarra, que el 14 de octubre pasado anunció la marcha de Leire Martínez «por nuestras diferentes maneras de vivir el grupo» y causó un terremoto entre sus fans, tiene intención de empezar un nuevo capítulo de su exitosa trayectoria y hacerlo desde cero. El folio en blanco que ayer colgaron en sus redes sociales es un críptico mensaje que puede tener diversas lecturas. La más evidente es ese 'empezar a escribir' una nueva etapa del grupo, un hecho obvio tras el abrupto cierre de la anterior tras 17 años con Leire Martínez.

Otra, que esa hoja en blanco remita además a los orígenes de un grupo que empezó entre amigos a finales de los 90 del siglo pasado y fue creciendo desde los bares de Donostia y el concurso pop-rock Ciudad de San Sebastián hasta acabar vendiendo millones de discos, congregando a miles de personas en sus conciertos a ambos lados del charco, y recogiendo discos de platino, premios Grammy, MTV, Ondas... Y en ese origen, claro, estaba Amaia Montero.

Y otras lecturas que nadie se plantea serían buscar otra voz o incluso tomarse un tiempo. Es decir, hacer un parón más allá de este año en el que, según se ha conocido, han seguido trabajando en un nuevo proyecto pero sin los focos de los medios encima.

El esperado comunicado, que podría producirse en las próximas horas, zanjará las especulaciones desatadas desde la reaparición de Amaia Montero el verano de 2024 en el concierto de Karol G en Madrid cantando 'Rosas', y la posterior ruptura de La Oreja, anunciada el 14 de octubre pasado. Durante este tiempo ninguno de los cuatro músicos ha querido pronunciarse sobre aquel mensaje ni sobre sus planes de futuro. Solo ha trascendido que estaban tranquilos, que seguían componiendo tras la intensa gira que el pasado año les llevó a muchos de los festivales de verano del país –en Donostia un temporal obligó a cancelar en mayo su participación en el nuevo Miramar Gauak– y que seguían preparando con tranquilidad un nuevo disco.

Pero este silencio retumbaba cada vez que Leire Martínez, ya volcada en su carrera en solitario tanto como cantante como en televisión o radio, hablaba de su «enfado y decepción» por esa despedida amarga que a su entender le brindaron, o hace unos meses, sacaba el single 'Mi nombre' con una letra que lanzaba un dardo directo a sus excompañeros: «Nunca fui tuya./ Búscate a alguien que me sustituya/ Ya lo hiciste una vez/ pero tú ya no podrás esconder más/ dos caras y un nombre».

Mensajes cifrados

Por el otro lado, por el de Amaia Montero, cada foto, palabra o texto colgado en sus redes tras su reaparición en el escenario del Bernabéu, ha sido analizado con lupa. La cantante confirmó a finales del año pasado su regreso a la música este 2025, pero no de qué modo. «Es lo que más he echado de menos en estos años robados», indicaba en sus redes, donde ha ido dejando pistas o mensajes cifrados, que se han interpretado como un regreso al grupo que fundó y que decidió dejar en 2007 para emprender un proyecto en solitario.

Cada vez que la cantante, retirada durante un tiempo de su profesión y del foco público por problemas de salud, ha publicado algún nuevo mensaje relacionado con La Oreja las redes sociales y grupos de fans se volvían locos. El pasado día de San Sebastián, por ejemplo, recuperó la canción del '20 de enero' del disco 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', y unos días antes publicó una foto amordazada por sus 'ex' LOVG recreando la icónica escena de 'Reservoir dogs'. Estos guiños, y las declaraciones de amigos y personas de su entorno dando por hecho ese «secreto a voces» de su regreso al grupo que ninguno de los protagonistas ha llegado a confirmar han ido alentando esa posibilidad cada vez más real.

El regreso de Montero provoca división de opiniones entre los seguidores del grupo –fieles unos a la voz original de Amaia, defensores otros de Leire–, pero sería la decisión más esperada para quienes han seguido sus pasos durante casi treinta años.