De el Jazzaldia a los 40 Summer Live: el joven grupo donostiarra que empieza a pegar fuerte en los escenarios

Martes, 12 de agosto 2025

En cada generación siempre hay un grupo de jóvenes que no se conforma con escuchar música: quieren hacerla. Desde Donostia, un grupo de veinteañeros decidió ir más allá con sus instrumentos, ideas y jazz para comenzar a escribir su propia historia. Lo que comenzó como un hobby entre amigos ha terminado por colarse recientemente en escenarios de altura como el Jazzaldia o los 40 Summer Live de Zarautz, además de lanzar su próximo EP después del verano. Este martes actúan dentro del programa de Semana Grande también, a las 23.30 horas en la plaza Alfonso XIII del Antiguo.Alfonso XII antiguo 23.30

En realidad el grupo donostiarra Suite Seda nace por una casualidad en una de las Jam Sessions organizadas por el club Dabadaba en el barrio de Egia en San Sebastián: «A estos eventos van muchos músicos del panorama musical de Donostia y comienzan a improvisar en el escenario interpretando diferentes canciones. Varios de ellos nos percatamos de que teníamos en común ciertos géneros musicales y a partir de allí nos juntamos», comenta Aimar Alonso, uno de los integrantes del grupo.

Aimar Alonso, Luca Grassi y Asier Eraña, los principales pilares de la banda actualmente, emprendieron su andadura musical en diferentes bares de la capital guipuzcoana junto a otros músicos como Gonzalo Ercinal, Ager Alzola y Xabier Aguado: «Al principio lo hacíamos por puro hobby pero en un momento dado quisimos sacar nuestras propias canciones, nos metimos en el programa cultural que impulsa talentos guipuzcoanos, 'Katapulta', y a partir de allí todo empezó a salir rodado».

Carrera musical emergente que por ahora les ha llevado a actuar en escenarios con renombre en Gipuzkoa como el Jazzaldia o los 40 Summer Live de Zarautz, además de contar con una pequeña gira musical por diferentes localidades del territorio: «Lo de Los 40 fue una llamada: establecimos relación con un trabajador de allí y pensaron en nosotros como el artista local que debería acudir al festival. Se nos ha juntado todo en 2025, un año donde no teníamos muchas expectativas y que se ha terminado convirtiendo en nuestro mejor año», apunta Aimar sobre la trayectoria del grupo.

El jazz como género musical de nicho entre los jóvenes donostiarras

Si bien cuando preguntamos a la juventud sobre sus gustos musicales el jazz no aparece habitualmente como una de las primera opciones, Suite Seda realmente ha sabido hacerse un hueco en la industria por su manera de crear música bailable combinando este peculiar género musical: «No somos unos virtuosos del jazz, pero nos empapamos mucho de esa cultura y decidimos darle nuestro toque personal añadiéndole letra en castellano, que puede ser algo que no se ve mucho en ese nicho».

Además de ello, Aimar Alonso recalca la importancia de que el jazz pueda resonar en escenarios posiblemente más ambientados en otros géneros musicales: «Que el jazz tenga cabida en festivales que tal vez tengan una temática más pop es algo que nos hace mucha ilusión. Al fin y al cabo lo que queremos es que la gente baile, cante y disfrute de nuestras canciones».

Con un EP de cinco canciones y un concierto en el Dabadaba el próximo 4 de septiembre con la finalidad de promocionar este nuevo proyecto musical, Suite Seda 'afina' su camino paso a paso con una identidad que empieza a tomar forma con cada nota compuesta.