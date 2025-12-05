Jazz y Paul San Martín por partida doble en el cartel del fin de semana en el Altxerri
DV
Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00
El Altxerri Bar propone este fin de semana una heterogénea programación musical con un concierto jazzístico hoy a cargo de Javier Rojo Quintet y una ... doble sesión del pianista donostiarra Paul San Martín: mañana, acompañado por Álvaro F. Gaviria a la armónica y ya el domingo, con su grupo The Fake Cousins, con el blues como denominador común de las dos propuestas.
Hoy, viernes, Javier Rojo Quintet, formación compuesta por el propio Javier Rojo (saxofón), Noé Sécula (piano), Genius Wesley (batería), Joan Codina (contrabajo) y Álvaro Ocón (trompeta), ofrecerán un concierto a base de un repertorio propio entremezclado con standards del género de autores como Duke Ellington, Monk, Miles Davis o Wayne Shorter entre otros.
Mañana será el turno del primero de los dos conciertos del pianista donostiarra Paul San Martín, quien dará rienda suelta a su pasión por el blues acompañado a la armónica por Álvaro F. Gaviria. Y ya el domingo, volverá a subirse al escenario del Altxerri para actuar como The Fake Cousins, junto al guitarrista Jon Aire y el baterista Javier San Martín con un repertorio de clásicos del blues, de Stevie Ray Vaughan), y Eddie Taylor a Big Joe Turner.
Los tres conciertos comenzarán a las 20.00 horas, con una duración estimada de 120 minutos y entradas a cinco euros de precio.
Los conciertos
-
Hoy Javier Rojo Quintet. Mañana: Paul San Martín & Álvaro F. Gaviria
-
Domingo The Fake Cousins
-
Horario 20.00 horas
-
Entradas 5 euros
