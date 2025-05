Jakes y sus amigos: el piano (y la alegría) que les une

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Domingo, 4 de mayo 2025, 00:18 Comenta Compartir

La noticia principal es que tres estupendos pianistas se unen en un espectáculo que mezcla música, emociones y un punto de humor. Pero la noticia ... añadida radica en que no son tres pianistas convencionales. Jakes Txapartegi, por ejemplo, tiene solo 15 años, es de Hondarribia, ha ganado ya distintos certámenes y es invidente de nacimiento. Los manuales de autoayuda dirían que lo suyo es «una historia de superación», pero la vitalidad de Jakes está por encima de los tópicos y de las dificultades. No solo es ya un artista ante el teclado: lo mismo te lo encuentras haciendo surf sobre una ola que en el Camino de Santiago con su abuelo. «La música me sirve para expresar sentimientos, pero me gusta disfrutar de muchas más cosas que la música», asegura con desparpajo este joven inquieto que confiesa, en voz baja, que le gustaría ser periodista.

Jakes es 'diferente', pero sus compañeros de aventura también lo son. La pianista irunesa Esther Barandiaran combina una amplia trayectoria de conciertos con la docencia, y desde hace siete años da clases a Jakes en la Musika Eskola de Hondarribia, en una conexión que está dando estos aplaudidos frutos. Y el tercero en discordia es un clásico de la escena, el músico Iñaki Salvador, profesor en Musikene, prestigioso profesional del jazz y experto en apuntarse en aventuras que podríamos denominar «musicalmente románticas». «En cuanto conocí a Jakes conectamos, por nuestra manera de ver la vida y la música, y también por el humor y porque nos gusta casi tanto hablar como interpretar», bromea Salvador. Jakes y su profesora Esther han ido creando un sistema de aprendizaje propio: él ha ganado ya diversos concursos El resultado de la fructífera relación entre los pianistas ha podido verse ya en diferentes iniciativas como la gala de la diversidad en los museos Oiasso, Topic y Chillida Leku, y ahora se pone de largo con 'Piano baten inguruan, batzen gaituena', el espectáculo que estrenan este sábado, 10 de mayo, en el Itsas Auditorio de Hondarribia. Aún quedan entradas a un precio simbólico de 3 euros. «El show está preparado, y si nos llaman de otros sitios iremos encantados a contagiar nuestra música y alegría», explica Salvador. Noticia relacionada Jakes Txapartegi: «La música es mi pasión, pero quiero ser periodista» Ese espíritu que mezcla la emoción de la música y el humor se contagia en cuanto nos 'colamos' en uno de sus ensayos en la escuela musical de Hondarribia. «Hemos querido retarnos con la creación de un concierto compartido: tres pianistas en torno a su pasión expresiva y creativa», explican en su 'declaración de intenciones'. Sobre el escenario actúan en forma de un 'trío singular' que se plantea «hacer música jugando a las diferentes combinaciones posibles: algunas piezas cada uno de ellos como solistas, en otras agrupados en dúos o tríos. Y entrelazando, la palabra: la ocasión para contarnos sus recorridos individuales y su experiencia compartida, para agradecer a la vida el regalo de la música y para celebrar la gran suerte de haberse encontrado». Ampliar Jakes practicando surf, uno de sus deportes favoritos. En el origen, como nexo de unión, Jakes Txapartegi. En la explicación de qué es 'Piano baten inguruan' se apunta que «la historia de Jakes es una historia de pasión y de superación. Su condición de invidente ha marcado y forjado un carácter vital y resiliente. La música, en general, y el piano, en particular, han sido para él herramientas de creatividad y conexión emocional de primera magnitud». Él lo dice más sencillamente. «Desde niño la música ha sido algo natural en casa. Mi bisabuelo era pianista y mi abuelo dice que aprendí a tocar con los pies porque me cogía en brazos y daba a las teclas así», cuenta Jakes. Más tarde su aita y su ama pensaron que el piano era «una bonita herramienta» para el crecimiento de su hijo en todos los sentidos. «Con 7 años tuve una primera profesora, Marta, y ya con 8 empecé con Esther... hasta hoy». Y Esther sonríe: quizás en ese momento no podía imaginar que el viaje sería tan largo, tan intenso y con tan buenos frutos. El año pasado ganó el Concurso de Jóvenes Músicos de Euskadi celebrado en el Conservatorio Jesús Guridi de Gasteiz, en la modalidad de piano y categoría hasta 15 años. En la anterior edición ya había logrado un segundo premio. Cita en Hondarribia Qué Piano baten inguruan: batzen gaituena', concierto con los pianistas Jakes Txapartegi, Esther Barandiaran e Iñaki Salvador.

Cuándo Sábado 10 de mayo, 19.00, Itsas Etxea Auditoriuma de Hondarribia.

Entradas 3 euros. Compra anticipada online y en Arma Plaza, y en taquilla desde dos horas antes del concierto. Jakes concilia sus estudios en la ikastola con el aprendizaje de la música y nunca descansa, con una hiperactividad que le lleva en verano a campamentos deportivos o de aprendizaje del inglés. Es seguidor de la Real pero prefiere el balonmano de su querido Bidasoa. «Suelo sentarme junto a los comentaristas de Txingudi Radio, que me tratan muy bien, para seguir los partidos». «Los años de búsqueda y experimentación compartidos han dado unos frutos espectaculares», apunta Barandiaran. «Hemos creado juntos una especie de burbuja de trabajo paciente, pero no nos aislamos del mundo, sino que nos abrimos a todo lo que surja». «Unimos la música, los sentimientos y un punto de humor: en el concierto contamos nuestras propias historias» Ahí entra Iñaki Salvador, que supo del trabajo de Jakes por Josetxo Silguero y pronto se interesó por compartir su experiencia. Tras distintas colaboraciones los tres decidieron embarcarse en este nuevo proyecto en el que quieren mantener sus respectivas personalidades pero ofrecer también una propuesta común. ¿Cómo han confeccionado el repertorio?, les preguntamos en su 'santuario' del aula de ensayo, y ahí saltan las chispas con el humor que marca su relación. «No ha sido fácil, porque cada uno tiene sus ideas y sus preferencias, pero el programa responde a lo que somos y sobre todo quiere agradar al público». En el espectáculo a ratos toca cada uno por su lado, en ocasiones a dúo y los momentos más espectaculares son cuando los tres se sientan ante el piano y suman seis manos con melodías divertidas. Así les dejamos, en pleno ensayo, preparando su cita del próximo sábado. Jakes, muy profesional, se interesa en saber qué tal va la taquilla. Les unen los pianos, la alegría y el deseo de conectar con el público.

