Jakes Txapartegi: «La música es mi pasión, pero quiero ser periodista»

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Domingo, 4 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Tengo 15 años, disfruto la música desde pequeño y el piano es mi pasión... pero de mayor me gustaría ser periodista», confiesa Jakes Txapartegi. ... Como Jakes no puede ver la música es su «conexión» con el exterior. «Sí, me sirve para expresar mis sentimientos. Además, cada obra necesita un estado de ánimo distinto, pero me interesan muchas más cosas que la música, desde hacer surf o cualquier deporte hasta leer las noticias o escuchar la radio», señala.

Txapartegi está «feliz» con su profesora Esther Barandiaran y la forma en que le ha ayudado a dominar el piano y ganar certámenes. «Y fue otra alegría conocer a Iñaki y trabajar con él, a los dos nos gusta la música, el humor... y hablar». Jakes quiere llenar el auditorio de Hondarribia con este «viaje». «Me pone más nervioso la parte de hablar que la de tocar, pero saldrá bien», dice. Esther Barandiaran «Jakes nos aporta más de lo que le damos nosotros» La pianista irunesa Esther Barandiaran ha dado a lo largo de su carrera numerosos conciertos y ha tenido muchos alumnos, pero pocos tan especiales como Jakes, a quien da clases en la Musika Eskola de Hondarribia desde que él tenía 8 años. «Fue un reto desde el principio, nos obligó a experimentar y encontrar la fórmula, pero siete años después puedo decir que Jakes nos aporta a nosotros mucho más de lo que nosotros le aportamos a él». Aunque los dos no descartan utilizar en el futuro el sistema de lectura braille, de momento funcionan con archivos de audio que Esther graba a su alumno para que practique en casa. La profesora confía en que el concierto en Hondarribia «sirva para emocionar, para reír, para reflexionar y hasta para reivindicar, con un repaso a nuestras trayectorias y también una mirada al futuro», avanza. Iñaki Salvador «El periplo de mi amigo es muy motivador» Al pianista donostiarra Iñaki Salvador, profesor de Jazz en Musikene y músico acostumbrado a actuar en grandes escenarios o componer para espectáculos teatrales o películas, esta nueva experiencia le resulta «tan apasionante como motivadora, muestra de cómo la música se puede vivir de muchas maneras y casi siempre para bien». Salvador conoció a Jakes por Josetxo Silguero, otro destacado músico irunés de jazz, «y la conexión surgió enseguida». Iñaki y Jakes han actuado ya juntos, a veces a cuatro manos ante un teclado (y a seis manos, también con Esther), en citas como la Gala de la Diversidad de Oiasso, Chillida Leku y Topic, y su «destino natural» era este espectáculo que estrenan ahora con tanta ilusión. «Ojalá nos llamen de más sitios y podamos llevar esta propuesta tan motivadora a otros escenarios».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Música