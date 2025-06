Hoteles que rozan el lleno y habitaciones a 300 euros para los próximos días

Unas 70.000 personas acudirán a Anoeta entre el sábado y el martes para ver actuar en directo al Boss. Serán los dos únicos conciertos ... que ofrecerá en España dentro de su gira europea, por lo que muchos asistentes llegarán, o ya han llegado, desde distintos puntos del país. Nada más conocerse las fechas de los conciertos, aumentaron las reservas de los hoteles y muchos seguidores denunciaron ya entonces el alza de precios.

La presencia de Springsteen en Gipuzkoa ha provocado que para los próximos días apenas queden habitaciones libres en los establacimientos hoteleros de Donostia ni del resto del territorio. Para el fin de semana, según un portal de búsqueda, la ocupación ronda el 92%, y el precio de las habitaciones que quedan disponibles ronda los 300 euros la noche. De cara al concierto del martes, la situación es parecida, con el 90% de ocupación y las mismas tarifas. Fuera de San Sebastián la demanda también es alta para los próximos días, aunque en localidades como Irun o Tolosa la ocupación ronda el 80%. En algunas casas rurales todavía quedan habitaciones sueltas disponibles.

La expectación suscitada por los dos conciertos es máxima. Muchos creen que será su última visita a Gipuzkoa. «Creo que será la última vez que le vea en directo en San Sebastián, no creo que regrese aquí», señala Ander Iruretagoiena. Por eso considera que con el concierto del sábado «se cierra un círculo». De la misma opinión es Ritxar Fernández, «aunque eso ya lo dije cuando vino en 2016... y mira».

Sin embargo, en esta ocasión no podrá verle en directo, porque no han podido adquirir entradas. Cada uno de los días llenarán Anoeta unos 38.000 espectadores, y las entradas 'volaron' cuando se pusieron a la venta en apenas unas horas. «No fuimos capaces de comprarlas, pero nos han dicho que quizá a través de alguna plataforma igual se puede conseguir alguna... pero habrá que ver a qué precio», explica Ritxar. En caso de no conseguirlas, su mujer Nati, tiene otra propuesta: «tenemos un amigo que tiene una cervecería aquí cerca y escucharemos desde ahí el concierto».