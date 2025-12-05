Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Emi, Andoni, Iñaki y Juancar son Krait y actúan mañana en el Dabadaba de Donostia.

El heavy metal y hard rock de Errenteria toma mañana Donostia

Hyronika y Krait ofrecerán sus enérgicos directos en el Dabadaba a partir de las 20.00 horas

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Noche de metal mañana en el Dabadaba donostiarra con la actuación de dos bandas de Errenteria. Hyronika, formada por Javi Botello (voz y guitarra), ... Julen Zarranz (guitarra), Sergio Morán (batería) y Javi Hoyos (bajo), facturan un hard rock/metal enérgico; mientras que Krait son una banda de heavy metal compuesta por Juancar (bajo, voces y teclados), Emi (guitarra y voces), Iñaki (voz principal y guitarra) y Andoni (batería).

