El heavy metal y hard rock de Errenteria toma mañana Donostia

Noche de metal mañana en el Dabadaba donostiarra con la actuación de dos bandas de Errenteria. Hyronika, formada por Javi Botello (voz y guitarra), ... Julen Zarranz (guitarra), Sergio Morán (batería) y Javi Hoyos (bajo), facturan un hard rock/metal enérgico; mientras que Krait son una banda de heavy metal compuesta por Juancar (bajo, voces y teclados), Emi (guitarra y voces), Iñaki (voz principal y guitarra) y Andoni (batería).

La historia de Hyronika se enraiza en la vibrante escena musical de Errenteria de los 90, cuando KE+DA irrumpió como uno de los pioneros del rock urbano y heavy local. Aunque su huella no quedó registrada en grandes archivos, su influencia se perpetuó en bandas posteriores, especialmente en Hyronika, que recoge ese espíritu rebelde y lo transforma en fuerza contemporánea.

Hyronika nace en la primavera de 2013 como una evolución natural del legado de KE+DA con una nueva propuesta musical: potente, directa y honesta. Desde sus inicios, esta banda apostó por un sonido que fusiona el rock urbano con el hard rock, sin concesiones ni artificios. En 2014 lanzaron su primer trabajo, un mini-LP homónimo de cinco temas y en abril de 2023 publicaron su EP más reciente: 'Tiempo al Tiempo'.

«Más que una banda, Hyronika es una declaración de principios», señalan desde la banda. «Nuestra música es directa, emocional y sin filtros. Somos herederos de una tradición urbana, con la mirada puesta en el presente y el corazón latiendo al ritmo del rock más auténtico».

Heavy metal clásico

Junto a Hyronika se subirán al escenario los miembros de Krait, un grupo de heavy metal clásico-progresivo. Su andadura comienza en 2002 cuando Emilio Bodón 'Emi' guitarrista y compositor del proyecto logró reunir lo que fue la primera formación de la banda. Krait publica su primer disco en 2010 titulado 'Ángeles', el disco tuvo muy buena aceptación en los medios especializados. El segundo disco titulado 'Esta vez' se publicó en 2013, fue grabado en New Life Studios (Madrid) y masterizado por Mika Jussila en FinnVox Studios (Finlandia).

En 2018 publicaron otro LP con versiones de varios temas de discos anteriores en formato acústico y una versión de 'Before the dawn' de Judas Priest, 'El poder del corazón', grabado en Castle Records y masterizado en New Life Studios. Durante la pandemia el batería Aritz Mendizabal dejó la banda y entró en su lugar Andoni Regueiro que junto a Iñaki Maner completa Krait.