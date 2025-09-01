Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El espectáculo 'Kantuz' se ha presentado este lunes en el Aquarium. Gorka Estrada

La gran cita de la música euskaldun: 13 de diciembre en Illunbe

La Euskadiko Orkestra y 500 coralistas acompañarán a ETS, Mikel Urdangarin, Urko, Su Ta Gar, Zea Mays, Nøgen, Eñaut Elorrieta, Betagarri y al resto de los 25 artistas en sus actuaciones

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:21

Mikel Urdangarin, En Tol Sarmiento, Olatz Salvador, Urko, Zea Mays, Betagarri, Eñaut Elorrieta, Sorotan Bele, Doctor Deseo y Su Ta Gar serán algunos de los ... veinticinco artistas y grupos euskaldunes de diferentes épocas y estilos que el próximo 13 de diciembre (19.00 horas) participarán en Illunbe en el espectáculo 'Kantuz'. Serán dos horas y media de concierto, con un cartel que incluye también nombres como los de Süne, Eider, Neomak, Amak, Idoia, Maren, Nøgen, Sua (Ane Barrenetxea), Skakeitan (Pello Armendariz), Xabi Solano, Gozategi, Betagarri (Iñaki Ortiz), Leihotikan, Urtz (Xabi Camarero), Anje Duhalde y Erramun Martikorena. Todos ellos actuarán en un escenario redondo, acompañados de la Euskadiko Orkestra y cerca de 500 coralistas ubicados entre el público. 'Kantuz' es una iniciativa, organizada por la Fundación Fair Saturday en colaboración con el Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento donostiarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  2. 2

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  3. 3

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  6. 6 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  9. 9 Un soltero de First Dates, sobre su cita de Euskadi: «Esperaba a alguien de España, quería una pareja española»
  10. 10

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La gran cita de la música euskaldun: 13 de diciembre en Illunbe

La gran cita de la música euskaldun: 13 de diciembre en Illunbe