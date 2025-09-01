La gran cita de la música euskaldun: 13 de diciembre en Illunbe

Mikel Urdangarin, En Tol Sarmiento, Olatz Salvador, Urko, Zea Mays, Betagarri, Eñaut Elorrieta, Sorotan Bele, Doctor Deseo y Su Ta Gar serán algunos de los ... veinticinco artistas y grupos euskaldunes de diferentes épocas y estilos que el próximo 13 de diciembre (19.00 horas) participarán en Illunbe en el espectáculo 'Kantuz'. Serán dos horas y media de concierto, con un cartel que incluye también nombres como los de Süne, Eider, Neomak, Amak, Idoia, Maren, Nøgen, Sua (Ane Barrenetxea), Skakeitan (Pello Armendariz), Xabi Solano, Gozategi, Betagarri (Iñaki Ortiz), Leihotikan, Urtz (Xabi Camarero), Anje Duhalde y Erramun Martikorena. Todos ellos actuarán en un escenario redondo, acompañados de la Euskadiko Orkestra y cerca de 500 coralistas ubicados entre el público. 'Kantuz' es una iniciativa, organizada por la Fundación Fair Saturday en colaboración con el Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento donostiarra.

'Kantuz' contará con la participación de la Euskadiko Orkestra bajo la dirección de Fernando Velázquez, y será la primera actividad de Ura Bere Bidean que se celebra en Gipuzkoa y en formato de 360 grados. En la presentación han participado esta mañana la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; el alcalde donostiarra, Eneko Goia; el director de la Euskadiko Orkestra, Roberto Ugarte; el fundador de la Fundación Fair Saturday Jordi Albareda; la responsable de Comunicación en Laboral Kutxa, Karmele Segura; y la presidenta de la Federación de Coros de Gipuzkoa, Amaia Aldalur.

Las entradas, a precios que oscilan entre los 29 y los 89 euros, saldrán a la venta este miércoles, a las 10.00 horas para la comunidad de Ura Bere Bidean y el jueves a la misma hora para el público general. Las personas interesadas pueden unirse a la comunidad a través de la web www.uraberebidean.eus. En el caso de que la demanda superara el aforo, la organización ofrecerá otra sesión, el viernes 12 de diciembre.

La organización ha explicado que el objetivo del proyecto Ura Bere Bidean es «poner en valor a artistas de diferentes generaciones, reconocer su aportación, ensanchar audiencias buscando nuevos públicos, crear espacios compartidos, crear experiencias únicas y emocionantes, nuevos modelos de distribución y generar patrimonio musical sinfónico alrededor de la música de los últimos 50 años, en euskera».