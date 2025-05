Gorka Urbizu: «Ir a Abbey Road a grabar es un sueño que me muero por vivir pero a la vez estoy acojonado»

Su retorno fue un shock, tanto para sus seguidores como para el propio Gorka Urbizu. Lo llamó 'Hasiera bat', un nuevo comienzo, que llegó en ... pleno 'Blue Monday' y le ha costado digerir. Sigue sobrepasado, pero feliz de poner «pica en Flandes», de que su defensa de «otra forma de hacer música» haya calado. Su gira no para, y el próximo sábado será cabeza de cartel en el CaixaBank-Miramar Gauak, el festival donostiarra que el jueves arranca su segunda edición. «Cuando vuelcas todo tu cariño en unas canciones y las publicas por sorpresa, eso te coloca en una posición muy vulnerable. Por eso es tan gratificante ver que ha funcionado», agradece. Es lo que ofrecerá desde el escenario Palacio, una sonoridad muy cuidada, «austeridad y falta de artificio». Su siguiente reto: grabar en Abbey Road, el histórico estudio de The Beatles. «Es un sueño que me muero por vivir. Estoy acojonado».

– Hace casi año y medio que lanzó 'Hasiera bat', «un gran signo de interrogación» según explicó. ¿Se ha resuelto la incógnita o quedan capas por descubrir?

– Venía de un momento vital bastante especial; artísticamente de cuatro años sin pisar un escenario ni hacer una entrevista; y lancé el disco por sorpresa haciendo música desde otro lugar, reinventándome como músico y letrista. De ahí venía ese signo de interrogación. Es la paradoja del artista, trabajas para el público, pero no puedes escribir para él. Todo responde a una pulsión artística, a lo que quieres contar o te pica en el momento. Año y medio después estoy sobrepasado porque la recepción choca con el espíritu sosegado del disco.

– Entronca, además, con su defensa de «hacerlo distinto». ¿Hace eso más bonito lo vivido?

– Tener esta respuesta haciendo lo que quería es una satisfacción, lo más grande, un privilegio. Mi mensaje no va contra nadie, fue una apuesta coherente con la propuesta: poner la canción en primera línea y quitar toda la paja que hay alrededor. Era una apuesta que comercialmente era un poco suicidio y es probable que haya perdido escuchas o visibilidad, pero para mí era secundario.

– A veces esa ola te lleva a pensar que solo hay una forma de petarla y de que tengas mil escuchas: publicar un viernes, sacar singles… Pero hay tantas formas de publicar música como artistas. Y con esto no me pongo la bandera de nada. Es como si a un escritor le pides que solo saque libros de aforismos, porque la gente no tiene tiempo, es lo que se lleva o se vende. Entonces qué, ¿no haces novelas? Nos perderíamos buena literatura.

– No es la única voz que ha reflexionado al respecto. ¿Hay un cambio de tendencia?

– No sé si es algo generacional, tenemos muy interiorizado que una canción cobra sentido entre otras canciones, como dentro de una colección. Me cuesta hacer solo una canción o dos porque el esfuerzo es casi igual que hacer un disco, me siento un poco fuera de texto, sí. Sacas canciones nuevas, y está bien, pero es una sensación chunga, como que te la juegas todo en una canción. No estoy acostumbrado. Después de 'Hasiera bat', que todavía está haciendo camino, saqué 'Bakan', un EP de dos canciones y es como una serie. Ahora voy a grabar otro. Es una especie de experimento, porque me apetecía hacer como una coda.

– Dice que 'Hasiera bat' (Un comienzo) sigue haciendo camino. Parece que no tiene un fin.

– Estoy muy feliz del público que tengo. Con Berri Txarrak tuvimos claro que es el artista quien marca el camino, quien propone y de alguna manera educa. Creo que hicimos una labor pedagógica de 'vamos moldeando nuestro sonido' y evidentemente habrá gente que ha abandonado el tren, pero tuvimos la suerte de que la mayoría siguió ahí y se unió nueva gente. Quizá la gente no esperaba este tipo de disco, habrá quien eche de menos la distorsión, pero el 99,99% de mi público lo ha tratado desde el respeto.

– Me ha pasado lo mismo con los músicos. Siempre he estado en bandas y ahora los contrato. Para mí es primordial que se crean la historia, no quiero mercenarios, quiero gente que lo viva igual que yo. Tengo mucha suerte, les encanta lo que están haciendo y eso se transmite.

– Que le importe el cómo ayuda en esa conexión.

– Sí, claro. Pero no soy el único que se lo trabaja. En esta vorágine de sobreinformación y velocidad ultra acelerada que vivimos hay un montón de propuestas interesantes y que se lo han currado, pero que se diluyen o acaban engullidas. Por eso valoro tanto que este disco esté superando la prueba del tiempo, la velocidad y las tendencias actuales. No quería un éxito repentino, un hit, quería un disco al que la gente pudiera acudir cuando le apetezca desconectar o conectar con este disco y escucharlo. Ha entrado la propuesta y me parece una pica en Flandes.

– En esa pedagogía de escuchar el disco con calma, ¿el ambiente del festival Miramar Gauak puede ayudar?

– Este disco puede ser presentado en cualquier sitio y la respuesta siempre es intensa, hay una conexión que para mí es la clave de la música. Creo que Miramar va a ser increíble, el que se acerque va a disfrutar y nosotros también. Se tiende a pensar que estos discos introspectivos solo se prestan a cierto tipo de concierto. Pero es un disco luminoso y creo que funciona en estos ambientes. Hemos tocado en la calle, a plena luz del día, y fue increíble. Un montón de familias, niños cantando el disco de pe a pa… ¡No entiendo cómo ha calado! Hoy en día no aspiro a otra cosa.

– ¿Qué puede esperar el público que vaya a verle el sábado?

– Llevaremos la sonoridad del disco, intentamos ser fieles a toda esa austeridad, la crudeza y la falta de artificio. No hay nada disparado, todo está hecho por humanos. De alguna manera cierra el círculo. Y todas esas emociones que contiene el disco se multiplican, se disparan y se crea un rollo ahí de comunidad, de vivir este momento y vamos a emocionarnos todos a la vez, que es flipante. Me siento súper afortunado de la banda, es gente muy musical que está muy agradecida con el proyecto. Ya sé que da un poco de rabia decir que todo va bien, pero es verdad. Es un momento muy dulce, muy bonito. Surge algo muy especial en estos conciertos, ya no sólo con el público sino entre nosotros también, no sé, nos miramos ahí como... Qué guay.

– Dice rabia pero, en parte, cuando uno va a un directo es lo que busca. Esa magia, esa pasión. No es sólo tocar una canción, también es interpretarla.

– Sí, claro. Y por eso nunca me han interesado los discos en directo. Aquí hay una labor de estudio súper currada frente a esa aparente sencillez del disco, hay un concepto sónico muy sólido, ese ir a la expresión mínima de la canción pero que no se caiga y que precisamente en esa crudeza y en esa economía de todo, de medios, digamos, y de arreglos resida justo la emoción de este disco.

– Habla del día a día, pero con un ojo en el futuro.

– Va en la nómina del músico. Tocar y crear es lo que nos gusta, pero hay una labor de vender entradas, estar en redes sociales, hacer facturas, pagarlas… Un montón de trabajo extramusical que con el tiempo he aprendido a domar, porque si no te acaba restando romanticismo y para mí preservar eso es lo más importante. Pero bueno, si yo me empezara a quejar sería ya de risa, creo que no tengo derecho a eso.

– ¿Conciertos como el de la sala La Paloma (Barcelona), «un sueño», lo compensan?

– En la gira tocaremos hasta noviembre y hay conciertos que me atraen mucho. Era otro de los objetivos, preservar esa fascinación arcaica de la música. Es decir, que no haya spoilers. Intentar tocar en lugares donde esa fascinación se amplifique.

– ¿Y grabar en Abbey Road?

– Grabar el siguiente EP en Abbey Road es increíble, se me ponen los pelos de punta. Sé que parte de la mitomanía y lo que quieras, me da igual, yo la defiendo. Es como si eres futbolista y vas a jugar en Maracaná, es algo histórico, un sueño y una experiencia que me muero por vivirla y a la vez estoy acojonado. Escribí para ver si era posible, no era viable, pero dije 'voy a hacerlo' y tengo reservado el estudio. Voy a grabar en julio, se acerca la fecha y estoy en ese alambre, haciendo las canciones. Se sufre mucho, eh.