Valeria Castro, Mikel Izal, Rulo y la Contrabanda... Tres días para disfrutar de la música en un escenario de lujo

Jon Agirre Donostia Lunes, 26 de mayo 2025, 00:26 Comenta Compartir

Con la intención de «convertir el festival en un evento de referencia en Donostia» y quitarse el mal sabor de boca de la edición del ... año pasado donde la lluvia aguó la fiesta, CaixaBank-Miramar Gauak vuelve a partir del jueves con un cartel de lujo, «de contrastes», y que busca ofrecer música «para todos los gustos, con propuestas muy jóvenes y otras más veteranas». «Hay perlas, caprichos, ritmos íntimos y otros para bailar», indican desde la promotora Get In. Y no les falta razón, ya que el festival que cuenta con la colaboración de DV, ofrecerá 14 conciertos, entre los que destacan Rulo y la Contrabanda, Mikel Izal, Gorka Urbizu, Valeria Castro o Siloé.

Se repartirán en dos escenarios: por un lado el denominado La Concha, con la bahía de fondo, más reducido, donde se celebrarán los conciertos más íntimos y que coincidirán con el anochecer; y por otro, el llamado Palacio, de dimensiones más grandes, situado en la parte trasera de Miramar, y que acogerá los espectáculos más potentes. Noticias relacionadas «Ir a Abbey Road a grabar es un sueño que me muero por vivir pero a la vez estoy acojonado» El CaixaBank-Miramar Gauak, al detalle: horarios, entradas, cartel... Las entradas se pueden adquirir en la web miramargauak.com con opción de comprar el pase de día por 53 euros, más gastos, o el abono para todo el festival, que cuesta 120 euros. El aforo sigue siendo de 1.800 personas y las puertas abrirán todos los días a las 18.30 horas. Ampliar Mikel Izal, en un directo. Roberto Rocha El pistoletazo de salida correrá a cargo de Las Migas, con su mezcla de rumba y flamenco. Le seguirá Valeria Castro, una de las cantautoras y voces más escuchadas ahora. La canaria cautivará al público con canciones que crea «por sacarme los nudos de la garganta» y con esa naturalidad sus composiciones emocionan y generan «una conexión brutal». Sorprenderá, también, Gari, acompañado de su banda Maldanbera. Y cerrará la jornada inicial el cabeza de cartel, Rulo y la Contrabanda, con su gira «más bailable». El viernes combinará la experiencia de Mikel Izal, que presentará 'El miedo y el paraíso', o la de Kukai Dantza con propuestas jóvenes como la de Rita Payés, promesa que procede del jazz y que ha colaborado entre otros con C. Tangana. Presentará 'De Camino a Camino'. El colofón llegará de la mano de Gorka Urbizu que exprimirá el icónico paisaje con su propuesta «austera, cruda y sin artificios». Manteniendo la esencia y sonoridad del disco, la calidad musical de la banda promete. Antes será el turno de Siloé o Maren, que intentará quitarse la espinita del año pasado porque fue una de las damnificadas por el mal tiempo y su concierto se tuvo que suspender.

