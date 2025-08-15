Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

Cumplir las expectativas nunca es fácil, por mucho que uno acumule 40 años sobre los escenarios, haya actuado en cualquier tipo de concierto o festival ... e incluso se llame Fermin Muguruza. La vuelta a casa, al escenario de su barrio, Mosku, añadía todavía más emotividad a la cita y el polifacético irundarra salió con todo, sin guardarse nada, para demostrar una vez más que sigue «en la línea de frente», con más años pero sin perder un ápice de energía, con mucho que reivindicar y sin miedo a pisar algún charco.

Desde que anunciara en Anoeta que volvería a Mosku tras diez años de ausencia en el escenario de Urdanibia, muchos de sus seguidores tenían marcada la fecha en rojo y esas ganas se notaron en la ciudad desde primera hora, ya que Irun amaneció con varias pancartas de ánimo a Muguruza – «Eskerrik asko, Fermin. Auzoa zurekin» o «Orain eta beti, kriston martxa dabil», rezaban–. El calor fue a más y según se acercó la hora un gentío se hizo con Mosku ya desde la prueba de sonido.

Ya sobre el escenario, Muguruza supo apoyarse en el resto de integrantes de la banda –su contrastada calidad también lo facilita–, compartió foco con ellos y a través de ese 'todo' musical el concierto fue mucho más que una suma de canciones. Arrancó con 'Maputxeak' como introducción, sin todavía el irundarra en primera fila, para que con su salida el griterío estallara del todo y los asistentes pudieran disfrutar de casi todos los grandes éxitos del irundarra.

La noche tuvo mucho de reivindicación, alegría pero también de homenaje, tanto en el concierto previo de Iñigoren diszipuloak, grupo que nació como homenaje a Iñigo Muguruza, hermano de Fermin fallecido hace cinco años, formado por sus antiguos alumnos y que interpretó canciones de los diversos conjuntos musicales en los que participó, como durante el directo, con especial mención a la interpretación de Lide Hernando en 'Bizitza zein laburra den'.

La gira no para

Muguruza y su banda afrontan ahora otras nueve citas, entre las que destacan su vuelta a México o el concierto que pondrá el broche final en Iruñea el 4 de octubre.