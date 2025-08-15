Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fermin Muguruza y su banda lo dieron todo en el concierto de las fiestas de Mosku en Irun.

Fermin Muguruza y su banda lo dieron todo en el concierto de las fiestas de Mosku en Irun. FOTOS: F. DE LA HERA

Una multitud arropa a Fermin Muguruza en su barrio

El irundarra vuelve al escenario en Urdanibia tras una ausencia de diez años y ofrece un directo en el que su hermano Iñigo estuvo muy presente

R. Korta

Irun

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Cumplir las expectativas nunca es fácil, por mucho que uno acumule 40 años sobre los escenarios, haya actuado en cualquier tipo de concierto o festival ... e incluso se llame Fermin Muguruza. La vuelta a casa, al escenario de su barrio, Mosku, añadía todavía más emotividad a la cita y el polifacético irundarra salió con todo, sin guardarse nada, para demostrar una vez más que sigue «en la línea de frente», con más años pero sin perder un ápice de energía, con mucho que reivindicar y sin miedo a pisar algún charco.

