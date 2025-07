Fallece Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath e icono del heavy metal

Ion M. Taus San Sebastián Martes, 22 de julio 2025, 20:29 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

El mundo del rock se ha teñido de luto con la muerte de Ozzy Osbourne, el legendario vocalista de Black Sabbath, quien falleció este martes a los 76 años, rodeado por su familia, según informaron los portavoces oficiales. Su esposa Sharon y sus hijos – Jack, Kelly, Aimee y Louis – firmaron un comunicado donde expresaban que «con más tristeza de la que las palabras pueden expresar, anunciamos que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo rodeado de amor. Pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos».

Ozzy Osbourne sufría de párkinson y había tenido otros problemas de salud en los últimos años, incluidas complicaciones por lesiones sufridas en una caída en 2019. La muerte de la estrella del heavy metal se ha producido apenas unas semanas después de reunirse con sus compañeros de banda y realizar un gran concierto de despedida para los fans en su ciudad natal.

Nacido como John Michael Osbourne en Birmingham el 3 de diciembre de 1948, Ozzy se convirtió en una de las voces más importantes del heavy metal tras cofundar Black Sabbath en 1968. El grupo revolucionó la música con clásicos como 'Paranoid', 'Iron Man' y 'War Pigs', definiendo el sonido y la estética del género.

Tras su salida de la banda en 1979 por problemas de adicción, Ozzy alcanzó un éxito aún mayor como solista bajo el liderazgo de su esposa y manager, Sharon Arden. Con hits como 'Crazy Train' y 'Changes', y álbumes emblemáticos como Blizzard of Ozz, vendió más de 100 millones de discos, tanto en solitario como con Sabbath.

Aunque su vida estuvo marcada por controversias – el icónico incidente del murciélago en vivo y sus batallas públicas contra sustancias – Ozzy se mantuvo como figura emblemática del rock y la cultura pop, e incluso protagonizó el show de MTV 'The Osbournes', que lo presentó a las nuevas generaciones.

Durante su extensa carrera, Osbourne ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido y en el Salón de la Fama del Rock and Roll de los Estados Unidos, en dos ocasiones en ambos, con Black Sabbath y como solista. También tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, así como en Broad Street, Birmingham, un Ivor Novello y cinco premios Grammy, además de 12 nominaciones. Ha recibido además otros galardones a lo largo de su carrera, como el premio Godlike Genius de NME y el premio Living Legend de Classic Rock.

Show de despedida

Solo hace semanas, el pasado 5 de julio, Ozzy volvió a subir al escenario con Black Sabbath en 'Back to the Beginning', un concierto en Villa Park (Birmingham) que tras 57 años simbolizó el final de su carrera. Sentado en un trono decorado con murciélagos debido a los efectos de su enfermedad de Parkinson diagnosticada en 2019, ofreció un emotivo y poderoso show que reunió a 45.000 personas y recaudó 140 millones de libras para obras benéficas.

A este concierto de despedida acudieron invitados estelares como Metallica, Guns N' Roses, Pantera, Slayer, Tool, Alice in Chains, Halestorm, Lamb of God, Anthrax o Mastodon. 'Back to the Beginning' marcó no solo su retiro de los escenarios, sino también el cierre de la era de Black Sabbath, con riff tras riff cargado de historia y tributo.