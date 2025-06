Euskadiko Orkestra seguirá sin director titular una temporada más

Teresa Flaño Miércoles, 11 de junio 2025, 12:40 Comenta Compartir

Euskadiko Orkestra no tendrá un director titular hasta dentro de dos temporadas. Así lo ha anunciado Roberto Ugarte, nuevo director general de la formación, en la presentación de la programación de la próxima temporada. Desde el cese del pasado enero de la hasta entonces batuta titular, Robert Treviño, la orquesta vasca ha estado desempeñando su labor desde entonces sin que se cubriera ese puesto fundamental. Ugarte sí ha reconocido que ya ha comenzado a trabajar en dar con el sustituto. También ha comentado que aunque prácticamente todos los conciertos previstos para el curso 2025-2026 fueron programados por su antecesor, Oriol Roch, él está muy satisfecho y conforme con la propuesta.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura Ibone Bengoetxea, además de presidenta del consejo de administración de Euskadiko Orkestra ha señalado que la temporada ahora presentada será «muy femenina, muy inclusiva muy coral, muy joven, muy poderosa y con mucho arraigo», además de considerarla como «un elemento para vincular arte y sociedad y para apostar por la excelencia». También ha recordado que la formación musical vasca es un elemento fundamental «para hacer país»

Cincuenta conciertos

En lo que respeta al aspecto puramente musical, la temporada comenzará el 29 de septiembre y en total ofrecerá doce programas y cincuenta conciertos. En la búsqueda de un equilibrio entre obras siempre referenciales y otras poco conocidas que despierten la curiosidad de sus socios y del público general habrá obras de repertorio que Euskadiko Orkestra interprete por primera vez, tales como 'Herminie' de Berlioz (que protagonizará Miren Urbieta-Vega); 'Never Give Up' de Fazil Say que escribió para la chelista Camille Thomas como respuesta a los ataques terroristas de París y Estambul; la ''Sinfonía nº4' de Franz Schmidt; las raramente interpretadas 'Variaciones sinfónicas 'de César Franck en las manos de la pianista Marta Zabaleta, la partitura 'Ich habe genug' de Johann Sebastian Bach. Y 'Guernica,' última obra escrita hasta la fecha por el compositor Félix Ibarrondo que será estrenada por Euskadiko Orkestra en enero de 2026.

Entre las grandes obras de referencia se podrán escuchar 'Daphnis et Chloé 'de Ravel, en el 150 aniversario de su nacimiento; los '4 últimos Lieder' de Strauss, obra que será interpretada por una de las voces más top del momento, Rachel Willis-Sørensen; las cuartas sinfonías de Bruckner y Brahms; Respighi con sus dos obras de éxito 'Fontane di Roma' y 'Pini di Roma'; Rachmaninoff y su 'Concierto para piano nº3', famoso por su exigencia musical y técnica para el intérprete, en este caso Nikolai Lugansky. Otro concierto de gran dificultad para el violín y considerado una obra maestra fue el escrito por Tchaikovsky y será interpretado por la joven Bomsori. De Tchaikovsky Euskadiko Orkestra interpretará también su 'Quinta Sinfonía', obra popular que cerrará la temporada en junio de 2026. Bartok con el 'Concierto para orquesta', 'Cuadros de una exposición', 'Muerte y Transfiguración' de Strauss, 'Noche de Walpurgis', obra de resistencia encargada al Orfeón Donostiarra, y 'Sueño de una noche de verano', con Vocalia Taldea, Elena Sancho Pereg y Marifé Nogales.

No faltará la creación vasca porque promoverla y difundirla es uno de los objetivos de Euskadiko Orkestra porque se trata de «una arqueta de país, que se apoya en sus raíces para mostrarse al mundo». Ravel y Arriaga son dos de esas figuras incluidas en la próxima temporada. Del primero se cumple el 150 aniversario de su nacimiento y será evocado con su obra fundamental, considerada la mejor y culmen de su carrera compositiva, 'Daphnis et Chloé'. Será defendida por la orquesta en compañía de Landarbaso Abesbatza. Además, y fruto del intercambio entre las orquestas vasca y catalana, Ravel quedará unido a los dos lados del Pirineo con 'La alborada del gracioso' por parte de Euskadiko Orkestra en Barcelona y con el 'Bolèro' interpretado en Euskadi por la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

En el 200 aniversario de la muerte de Juan Crisóstomo de Arriaga, Euskadiko Orkestra interpretará la obertura de la obra que más le ha distinguido, 'Los esclavos felices'.

Sorozábal, Bernaola e Ibarrondo serán otros compositores vascos sobre los que trabajara la formación. Ademas, se acometerá la primera grabación de la obra de mayor dimensión de Pascual Aldave, 'Akelarre', ya interpretada por la orquesta en 2024, con motivo del centenario del compositor.

Femenina y coral

La voz tendrá una gran presencia porque será la protagonista en siete de los doce programas, en su mayoría a cargo de mujeres vascas como Miren Urbieta-Vega ('Herminie'), Sofía Esparza ('Siete Lieder') y Elena Sancho Pereg y Marifé Nogales ('La tuit' y 'Sueño de una noche de verano').

En cuanto a las batutas que se podrán al frente de la formación, a falta de conocer el nombre de su director principal, tres mujeres ocuparán el pódium: Katharina Müllner, Joana Carneiro y Ana Mª Patiño. Los otros nueve programas de la temporada se nutrirán de directores que repiten como Riccardo Frizza, Juraj Valcuha y Michal Nesterowicz, y directores que se estrenan en Euskadiko Orkestra como Stefan Blunier, Jaime Martín, Antonio Méndez, François López-Ferrer, Alexander Liebreich y Ludovic Morlot, que vendrá con la OBC de la que es titular.

Es precisamente con la Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya con la que Euskadiko Orkestra recupera su política de intercambios que abrió hace dos años con esta misma agrupación. Así, los catalanes ofrecerán conciertos en Bilbao y Donostia entre el 26 y el 28 de noviembre. Este último día los vascos volverán a L'Auditori despues de dos décadas. Durante tres jornadas ofrecerá un programa centrado en Ravel.

