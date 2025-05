Eurovisión multará a RTVE si mencionan sus presentadores el conflicto de Gaza durante la retransmisión

J. F. Sábado, 17 de mayo 2025, 16:53 Comenta Compartir

La participación de Israel en el festival de Eurovisión continúa generando controversia, llevando a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a tomar medidas disciplinarias. La UER ha amenazado a la corporación española RTVE con «multas punitivas» si se repiten las referencias al conflicto de Gaza durante la retransmisión del certamen.

Esta advertencia se produjo tras la emisión de la segunda semifinal de Eurovisión, donde los comentaristas de RTVE, Tony Aguilar y Julia Varela, aprovecharon la presentación de la representante de Israel, Yuval Raphael, para hacer mención al conflicto. Los comentaristas recordaron la solicitud previa de RTVE a la UER para debatir la participación de Israel y mencionaron las cifras de víctimas civiles en Gaza, superando las 50.000, incluyendo más de 15.000 niños, según datos de Naciones Unidas.

RTVE ha confirmado que estos comentarios fueron leídos «coordinados con la cadena». Fuentes cercanas al ente público español expresan sorpresa ante la reacción de la UER, considerando que «pedir respeto por los derechos humanos y por la paz y la justicia» no debería suponer un conflicto, especialmente porque el comentario, según afirman, «dejó claro que no estaba dirigido a ningún país en concreto». Estas mismas fuentes contrastan esta situación con el hecho de que la UER no considere político que la delegación israelí «subraye la condición de su candidata como víctima de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023». Además, critican la gestión de la UER sobre la polémica, considerándola «muy mal» y sugiriendo que intenta suprimir la crítica y la libertad de expresión.

La reacción de la UER se plasmó en un escrito enviado a Ana María Bordás, jefa de la delegación española. El texto, firmado por el presidente del Grupo de Referencia de Eurovisión, Bakel Walden, y el supervisor ejecutivo, Martin Osterdahl, insta a RTVE a recordar a sus comentaristas que deben cumplir las reglas del festival, que prohíben las declaraciones políticas que comprometan la neutralidad del concurso. La UER argumenta que «las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico» cuyo lema es «Unidos por la música». El escrito exige el cumplimiento «sin excepción» para preservar el carácter apolítico del evento y advierte que «cualquier incumplimiento posterior podrá conllevar multas punitivas».

Tensión con Israel en varios países

La tensión no se limita a España. Otras delegaciones como Eslovenia, Islandia e Irlanda también han solicitado formalmente una reflexión a la UER sobre la participación de Israel. La televisión pública de la región belga de Flandes (VRT), que apoya el debate solicitado por RTVE, incluyó un mensaje de apoyo a Palestina en su retransmisión de la primera semifinal. Un sindicato de la VRT ha sugerido posibles nuevas medidas contra la participación de Israel.

Las protestas también han afectado los ensayos; durante una prueba de Yuval Raphael, seis personas fueron desalojadas por portar banderas y silbatos de gran tamaño. Además, cerca de 80 artistas que han pasado por el festival, incluyendo la española Blanca Paloma y el ganador portugués Salvador Sobral, han firmado una carta pidiendo la expulsión de Israel de Eurovisión.

En el ámbito público se han sucedido voces de protesta por la participación de Israel en Eurovisión. Por ejemplo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, solicitó el año pasado la comparecencia de la dirección de RTVE en el Congreso para evitar que la televisión pública «participe en el blanqueamiento de un genocidio», en alusión a la actuación de Israel.

Con la gran final de Eurovisión 2025 celebrándose este sábado, fuentes de RTVE han adelantado que habrá «un gesto» al respecto de este conflicto comunicativo «desde el inicio de la emisión». España, representada por Melody, actuará en sexta posición.