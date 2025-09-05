Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Esti Markezek 'Atenporala' aurkeztuko du Bedaion

Bederatzi kantuetan musika bizitzeko modu bat duela erakusten du aiarrak

J. A.

Ostirala, 5 iraila 2025, 10:56

Sentitzen denetik, barrutik egindako lana da Esti Markezek (Aia, 1999) ondu duen bigarren diskoa, 'Atenporala'. Ostiral honetan aurkeztuko du Bedaion arratsaldeko 19:00etan. Esentzia» mantentzea izan du bigarren ardura, musika «barnetik eta benetan» egindako prozesu bezala ulertzen baitu abeslariak. «Nik ez dut egin nahi musika bertatik bizi ahal izateko soilik, irratian entzun dadin edo kontzertu kopuru bat emateko. Entzuten bada ondo eta ez bada entzuten ba bueno, hori da naizena».

Bederatzi kantuetan musika bizitzeko modu bat duela erakusten du Markezek. Bukaera eta hasierei, egunsenti eta iluntzeei buruzko lan honetan, kantautore gazteak estilo berrietara egin du jauzi, bere esentzia galdu gabe. Melodia goxo eta etenik gabeek denboraren erlatibotasunaz hitz egiten dute: amaiera bakoitza, hasiera berri bat da.

Aurrez kaleratutako 'Hitzekin jolasean' (2022) diskoarekin alderatuta «helduagoa» dela azaldu zuen hedabide honi emandako elkarizketan. Bidean presio gehiago sentitu duela dio, aurrez egindakoa berriro sortzeko gai dela erakustea tokatzen baitzen. Bide horretan, tendentziak aldatzen badoaz ere, argi izan du pop edo pop-folk korrontean kokatzen den diskoa egin nahi zuela. «Inoiz ez dut nire esentzia galdu nahi eta pop-folk estiloko artista naiz, musika hori askoz gehiago entzuten dut». Horren barnean, hala ere, entzuleak aniztasun ugari aurkituko duela dio.

Ohi bezala, alboan izango ditu Josu Erviti (bateria), Iker Lauroba (gitarra), Maria (baxua) eta Danae (teklatua) emanaldia «giro oso intimoan» izan dadin nahiz eta kantu dantzagarriak ere badiren.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  8. 8

    Las sorpresas son cosas del pasado
  9. 9

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Esti Markezek 'Atenporala' aurkeztuko du Bedaion

Esti Markezek &#039;Atenporala&#039; aurkeztuko du Bedaion