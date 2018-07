«Los españoles saben cómo mover las caderas»

La sombra de una estrella de la música puede oscurecer cuanto le rodea. Si ese astro es el considerado Rey del Pop, ni siquiera su familia se libra de ese eclipse. Pero la familia más famosa de la música, los Jackson, fue el origen de la magia que más tarde desplegaría el inigualable Michael.

Los conocidos como Jackson Five estuvieron en activo entre 1968 y 1975 al amparo de la discográfica Motown y The Corporation, fundamental en su despegue. La dejarían atrás, junto a Jermaine, en 1976 para incorporarse a CBS, donde facturarían otro de sus éxitos, 'Destiny', producido por Bobby Colomby, que vendería más de trece millones de copias. Tras un puñado de discos ya en formato cuarteto, varios cambios en la formación, tras una retirada de la que regresaron en 2007 con 'Victory Tour' y los fallecimientos de Michael (2009) y el patriarca, Joe, hace apenas quince días, Jermaine, Tito, Marlon y Jackie ofrecerán su espectáculo esta noche en Santander, una de sus dos únicas paradas en España. El mayor de los Jackson habla en exclusiva para Vocento antes de su esperado concierto.

-El origen de su historia se sitúa en Gary, Indiana, con cuyo nombre incluso titularon un disco ('Goin back to Indiana', 1971) ¿Qué sienten cuando miran ese lugar y ese tiempo?

-Ahí fue donde todo empezó, así es. Estábamos centrados en hacer realidad un sueño. Todos los hermanos sentimos pasión por volver allí de vez en cuando.

-Han recorrido diversos estilos musicales. ¿Con cuál se identifican más?

-Tratamos de cubrir todas las categorías, desde el soul al R&B pasando por el pop. La clave está en coger esos estilos, ofrecérselos al público y hacerles reír y bailar.

-¿Echan de menos el sonido y la forma de vivir la música en los 70?

-Mucha de esa nostalgia se está reinterpretando hoy por hoy, y muchos artistas trabajan en reproducir ese sonido clásico, antiguo, lo que significa que perdura en el tiempo.

-¿Fue una decisión complicada dejar el sello Motown para iniciar su carrera en Epic y más tarde CBS?

-¡Sí, sin duda! Fue una elección difícil. La Universidad Motown, como yo la llamo, nos lo dio todo a nivel profesional y siempre sería parte de nuestras vidas. Lo es. Construimos grandes éxitos juntos.

-Han colaborado con infinidad de artistas, pero, ¿cuáles les interesan especialmente?

-Hay tantos...Stevie Wonder, Johnny Mathis, Marvin Gaye, James Brown, Jimi Hendrix, Miles Davis, The Rolling Stones, BeBe King, Temptations, Supremes Gladys Knight and The Pips… Y más recientes, Earth Wind and Fire, Bruno Mars o Journey.

-Con algunos de ellos han producido sus discos. ¿Quién manda cuando se meten en el estudio?

-¡Yo soy el jefe! (Risas). No, es broma. Todos participamos en la toma de decisiones. Trabajamos bien juntos. Y sí, hemos tenido el placer de trabajar con un par de buenos productores como Stevie Wonder, The Corporation, Gamble and Huff and Holland Dozier Holland.

-Si salimos de la música, ¿tienen otros héroes actuales?

-Mis otros héroes podrían ser Magic Johnson, Kobe Bryant, John McClain, Maya Angelou y Obama.

-Su hermano Jermaine afirmó que en Estados Unidos la democracia se predica pero no se practica.

-Estoy de acuerdo con él. Hablan y hablan pero no ejecutan nada. A Trump no le importa la gente; solo se importa a sí mismo.

-¿Encuentran grandes diferencias entre el público americano y el europeo?

-Tanto americanos como europeos son grandes seguidores de la música, pero si tuviera que elegir, diría que en Europa son más apasionados.

-¿Y qué diría del público español?

-Los españoles sí que saben mover las caderas. ¡Sienten el ritmo!

-Hacia donde les llevan sus próximos pasos.

-Lo que nos gustaría en el futuro es poder pasar más tiempo con la familia. Es importante para nosotros.

-Cuando un artista muere, su música le sobrevive. Ustedes lo han vivido cerca ¿Es parte de su magia?

-Sí, especialmente cuando ha creado canciones maravillosas. Nunca muere. La música es el lenguaje universal que puede con todo.