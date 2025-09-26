Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El cantautor estadounidense Johnny Irion.

El enérgico folk-rock de Johnny Irion llegá mañana a El Andén de la mano de Club44

En el concierto (19.30) presentará su último álbum, 'Sleeping Soldiers Of Love'

DV

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:00

El roquero trovador Johnny Irion llega mañana a Donostia de la mano de Club44. El cantautor estadounidense actuará en El Andén, a las 19.30 ... horas, dentro la gira europea en la que anda inmerso para presentar su último álbum 'Sleeping Soldiers Of Love'. Un disco con el que ha consolidado su reputación como uno de los artistas más enérgicos del folk-rock.

