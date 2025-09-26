El enérgico folk-rock de Johnny Irion llegá mañana a El Andén de la mano de Club44
En el concierto (19.30) presentará su último álbum, 'Sleeping Soldiers Of Love'
DV
San Sebastián
Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:00
El roquero trovador Johnny Irion llega mañana a Donostia de la mano de Club44. El cantautor estadounidense actuará en El Andén, a las 19.30 ... horas, dentro la gira europea en la que anda inmerso para presentar su último álbum 'Sleeping Soldiers Of Love'. Un disco con el que ha consolidado su reputación como uno de los artistas más enérgicos del folk-rock.
Este trabajo, de 10 temas, explora el folk hasta la raíz, armado de voz, guitarra y unas canciones que se agarran al alma y la masajean a conciencia. El disco cuenta con las colaboraciones de Mike Mills (R.E.M.), Patrick Sansone de Wilco, The Mother Hips o el mismísimo Jeff Bridges, el actor de 'Starman', que encarnó a The Dude en 'El gran Lebowski'. Bridges y The Mother Hips aparecen en la canción 'Sleeping soldiers of love'.
La carrera de Johnny Irion está impregnada del auténtico punk y la música roots estadounidense, una herencia que abrazó con entusiasmo antes y después de su matrimonio de 22 años en Sarah Lee Guthrie.
Irion ha tocado en lugares emblemáticos como el Royal Albert Hall londinense o el Carnegie Hall neoyorquino, y ha brillado en grandes festivales de folk, desde Winnipeg a Newport o Byron Bay. Además, apareció en 'Twin Peaks' y tiene música propia en la película 'Empire Records'.
