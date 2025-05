«Empecé a imitar a Michael Jackson en la calle y ahora lo hago en una gira tributo»

Desde pequeño, Adrián Álvarez interpretaba las coreografías de Michael Jackson. «Me atrajo esa energía que generaba como artista, porque todo lo hacía desde el ... corazón», reconoce. Tanto le atraía el Rey del Pop, que durante cuatro años no paró de imitarlo en las calles de Madrid. En 2017 saltó a los teatros, donde ha ofrecido distintos espectáculos, y el año pasado se embarcó «en este gran proyecto de ofrecer un concierto en directo con los temas más conocidos de Michael Jackson», cuenta. El show tributo 'Michael is back' se estrenó en diciembre, y recala hoy en el auditorio del Kursaal (20.30 horas).

Sobre el escenario, el artista de origen ecuatoriano y residente en Madrid, comparte escenario con cuatro bailarines, cuatro músicos y una corista. «Desde el principio teníamos claro que las coreografías que íbamos a interpretar tenían que ser calcadas a las de Michael. No queríamos salirnos de la línea de lo que él hacía, porque consideramos que lo que él había creado había surgido desde un profundo conocimiento que tenía de la industria del entretenimiento, en la que llevaba trabajando toda su vida», explica Adrián Álvarez. Por eso cree que «el verdadero fan de Michael» va a disfrutar mucho del espectáculo y podrá reconocer «detalles mínimos y precisos en cada uno de los temas que interpretamos, y también en el vestuario y en el juego de luces, porque se han cuidado todos los detalles». Y es que las coreografías y los efectos visuales buscan captar toda la esencia y el espíritu de las legendarias actuaciones de Jackson.

Durante las dos horas y diez minutos que dura el espectáculo, el espectador podrá disfrutar con los 21 temas que se interpretarán en el escenario. «Michael Jackson tiene muchísimos 'hits' que no caben en un show de 130 minutos, pero hemos seleccionado las canciones más icónicas e importantes, que la gente reconocerá». Entre ellas figuran 'Wanna be starting something', 'Human nature', 'Smooth criminal', 'Dangerous', 'Black or white', 'Thriller', 'Billie jean' o 'Man in the mirror'. Temas que irán acompañados de las coreografías que reproducen el legado del Rey del Pop y que consiguen transportar al público a su universo.

Bailarín autodidacta

A sus 34 años, Adrián Álvarez es considerado uno de los mejores imitadores de Michael Jackson en todo el mundo por su talento para recrear cada movimiento de la estrella del pop. «El don del baile lo tengo en los genes», reconoce entre risas, y recuerda que su padre también bailaba, «y muy bien, estilos como el breakdance». Por eso, desde pequeño le motivaron a que siguiera bailando, «y empecé a buscar videos para luego copiar todos sus movimientos». De ahí saltó la calle, donde durante cuatro años hizo las delicias de los transeúntes, hasta que empezó a trabajar con algunas empresas haciendo shows tributo a Jackson. Sin embargo, en estos espectáculo solo bailaba, «no me atrevía a cantar», admite.

Micahel is back Lugar: Auditorio del Kursaal.

Fecha: Hoy viernes, a las 20.30 horas.

Precios: Entre 40 y 45 euros.

La propuesta para este espectáculo tributo «más ambicioso» le llegó de la mano de la productora valenciana Tratos producciones. «Llevaba tiempo trabajando con profesores de canto, y al final me lancé a cantar». Y está feliz con la experiencia, más teniendo en cuenta que en el escenario tiene el apoyo y compañía de músicos «de primer nivel». «La base del espectáculo ya lo teníamos, y solo hubo que dar las directrices de lo que queríamos a los músicos». El resultado es un show que imita las actuaciones de Michael Jackson «desde el respeto absoluto y desde el corazón», y que busca que el público pueda revivirlos y disfrutar de ellos.