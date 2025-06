Siete horas de directo con muchos cómplices en el escenario, como Niña Coyote eta Chico Tornado. Es el menú que ofrece Muguruza el sábado.

- ... Compartir escenario es parte de su forma de entender la música, pero de ahí a montar un show que comienza a las 17.00 horas… ¿Por qué esa apuesta?

- Siempre es más fácil hacer nuestro concierto con un grupo telonero, pero llegar a Anoeta, tener 30.000 personas en un campo de fútbol… Pues vamos a convertirlo en un minifestival. Por eso me senté con Harkaitz Cano y preparamos unos textitos como hilo conductor y Oihana Barrena y Sambou Diaby, de alguna manera ese sector afro-euskaldun que para mí es no ya futuro sino presente, presentarán a cada banda.

- Casi todas cercanas.

- Selektah Stepi, DJ de Bad Sound System, siempre ha estado empujando en los momentos más difíciles. Tenía que salir un grupo de Donostia, y Niña Coyote eta Chico Tornado son como mis hermanos y hermanas. No dejarán a nadie indiferente.

- (...).

- Viendo la situación de genocidio en Gaza invité a DAM en representación de todos los grupos de Palestina. A nivel logístico una locura, hemos tenido que hacer tres cambios de aviones. Después saldrá Des-kontrol, banda de Arrasate con la que toqué en la cárcel de Zaballa o Martutene y que el día de mi 60 cumpleaños llegaron a mi casa a tocar y a animarme para que cantara en un momento en el que no sabía si iba a seguir cantando tras la muerte de mi hermano Iñigo.

- Y terminará con un repertorio de tres horas.

- Sí. Va a haber colaboradores, pero no demasiados porque quiero que se vea la fuerza de esta bandaza. Tras esta gira estamos como gladiadores en la arena romana. Puedo decir que estarán los miembros de Negu Gorriak que están vivos Kaki Arkarazo, Mikel Txopeitia y Mikel Anestesia para tocar unos temas, Iñigo estará en el corazón de todos. También Olana Liss, Juantxo Arakama (Glaukoma, Monsieur leCrêpe) o Moro de Bad Sound System; Gorka Urbizu, que para mí es muy importante que esté porque después de Negu Gorriak, Berri Txarrak rompió techos de cristal como decían. Y por supuesto estará Itziar Ituño. Estuvo en Bilbao, Madrid y Santiago de Chile, que le coincidió un rodaje. Y un cuerpo de baile de una comunidad afrodescendiente de Bilbao e Irun.

- ¿Cómo ha sido elegir una canción por disco? Los fans querrán que no falte ningún clásico.

- Ha sido un juego muy divertido, lo disfruté. Nunca he hecho demasiado caso a las peticiones. He buscado canciones que, por un lado, todavía tiene sentido cantar; y, además, que tengan coherencia con esta banda que he armado, que interprete toda la banda. Hay algunos discos que tienen más representación que otros, pero se mantiene lo que dije y estoy súper contento con el resultado. Tenemos nuestro set preparado.

- En su día invitó al lehendakari Imanol Pradales. ¿Le ha confirmado su asistencia?

- Puedo decir una cosa. Él no me ha invitado a Ajuria Enea, como dijo. Yo sí le he invitado a Anoeta.