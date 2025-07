«Los directores y solistas tienen que darse a conocer, si no, no venden»

La Quincena volverá a llevar su música a distintos rincones de Gipuzkoa. El festival cuenta con un público muy fiel, pero para el director habrá ... tres actuaciones muy especiales y «recomendables».

– ¿Qué importancia tiene que la Quincena salga de San Sebastián y programe conciertos en otras localidades?

– Es una pequeña contribución a la vida cultural de estos municipios, pero creo que el gesto es importante. Y además tiene su sentido, como el Ciclo de Órgano, que atrae a grandes organistas que vienen por los grandes órganos que hay en distintas iglesias de Gipuzkoa.

– ¿El público de la Quincena sigue siendo mayoritariamente local?

– Según las últimas encuestas que hemos manejado, el 70% es público local, el resto no es donostiarra, son turistas o gente de otras localidades guipuzcoanas.

– Ha programado ya 17 ediciones. ¿Qué artista que todavía no ha pisado el festival le encantaría que viniera?

– La Filarmónica de Berlín, aunque lo veo difícil por tema de calendario, y también Simon Rattle. Durante años dirigió a la Filarmónica de Berlín y tenía que haber venido en 2020 pero se anuló por el Covid. Me haría mucha ilusión que viniera, es muy buen músico, aunque quizá a la gente no le suene. Precisamente, uno de los problemas que tenemos en la música clásica es que a la gente le siguen sonando los nombres de Lauren Mazel, Zubin Mehta, Claudio Abbado o Daniel Barenboim, pero no los directores de jóvenes, porque entre otras cosas, ya no se publican discos.

– ¿Deberían venderse más las nuevas generaciones, saltar a las redes sociales, por ejemplo?

– Sí, porque muchos ni conceden entrevistas ni salen en los medios. Creo que debería haber un mayor esfuerzo por parte de los directores y solistas si quieren que sus nombres tengan cierto significado para los melómanos, porque si no cada vez habrá menos público al que le atraiga la música clásica. Esto incluso puede afectar a los cachés de los artistas, porque si no son conocidos, no venden.

– Para terminar, ¿qué concierto de la presente edición recomendaría que no se perdiera el público?

– El de 'West Side Story' creo que estará bien. También el primer concierto que ofrecerá la Orquesta de la Comunitat Valenciana-Palau de les Artes, con la sinfonía nº5 de Shostakovich, y el de la Orquesta de la Ópera Nacional de París con un programa que incluye varias obras de Ravel.