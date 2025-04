Descubre los precios del concierto de Jennifer Lopez en Euskadi

M. S. Miércoles, 16 de abril 2025, 16:29 | Actualizado 16:54h. Comenta Compartir

Los precios para poder asistir al concierto de Jennifer Lopez el próximo 16 de julio en el BEC! por fin han salido a la luz, ya que las entradas han salido a la venta este miércoles. Aunque todos los que esperaban hacerse con una o varias entradas, se han encontrado con una sorpresa, la opción de un 'Meet and Greet' para poder conocer a la cantante por 1.700 euros.

Con 'Jennifer Lopez: Up All Night' -'Despierta toda la noche'- la artista neoyorquina, con raíces puertorriqueñas, recorrerá el mundo entero. Y ya adelantó que la de esta vez será «una reaparición eléctrica». Un tour que recalará en Euskadi, en una única cita que será en el BEC!, en Bilbao, el próximo 16 de julio. Lopez cerrará así su travesía española, que se compone de otras cuatro ciudades: Pontevedra (8 de julio), Cádiz (10 de julio), Málaga (11 de julio), Barcelona (15 de julio), citas sobre las que ya se conoce el precio de las entradas.

Y es que la venta general de entradas empezaba este miércoles 16 abril a las 12 del mediodía, en enterticket.es. Con precios que van desde los 65 hasta los 400 euros. Las entradas más exclusivas en pista tienen un precio de 375 euros y estas incluyen acceso anticipado al recinto, un regalo de edición limitada diseñado para la gira, acreditación conmemorativa y atención personalizada por parte de los miembros del 'staff'. Mientras que la entrada de 400 euros corresponde a la 'Premium party VIP', que da acceso a áreas y servicios exclusivos durante el evento.

La opción de conocer a Jennifer Lopez a 1.700 euros

Aunque para los fans más fieles, existe una opción todavía más premium: el pase 'Meet and Greet with JLo', que cuesta 1.700 euros. Este paquete permite conocer a Jennifer Lopez en persona y hacerse una foto con ella, además de disfrutar de todos los extras mencionados anteriormente. Una opción que ha causado cierto revuelo en redes debido a su elevado precio.

Se calcula que la artista ha vendido más de 80 millones de discos a lo largo de una carrera en la que ha consolidado sus tres facetas como bailarina, actriz y cantante. Y esta gira supone la vuelta al ruedo de la intérprete, icono de moda y empresaria -quien se apodó a sí misma JLo, siendo pionera en el actual concepto de 'crear tendencia'.

Su última visita a España fue a Fuengirola hace 5 años, dentro de la gira 'It's My Party', con la que celebró su cincuenta cumpleaños. Hizo una estelar, y todavía recordada reaparición escénica en el evento que en 2012 le trajo hasta Madrid. En el Palacio de los Deportes de la capital hizo gala de su renacimiento artístico tras la publicación de dos de sus álbumes más exitosos de los últimos tiempos, 'Love?' y 'Dance again'. Mientras que en 2024 publicó el noveno y último disco por el momento de su trayectoria, 'This Is Me... Now' con el que experimentó una importante bajada en cifras y que llegaba diez años después de su antecesor, 'A.K.A.' (2014).