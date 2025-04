Entradas para el concierto de Jennifer Lopez en el BEC! de Bilbao: fecha y más detalles

I. Elduayen San Sebastián Miércoles, 9 de abril 2025, 16:20 Comenta Compartir

La legendaria Jennifer Lopez anunciaba este lunes su regreso a los escenarios con una gira internacional y cinco paradas en España. Tras pasar por Pontevedra (8 de julio), Cádiz (10 de julio), Málaga (11 de julio) y Barcelona (15 de julio), el BEC! de Bilbao sería su última parada por su travesía por el país. El único detalle que faltaba por saber era cuándo se podrían adquirir las entradas para disfrutar de los éxitos de la 'ultimate triple threat' —cantante, bailarina y actriz— en directo, en su 'Up All Night Live 2025'.

Tal y como ha anunciado este miércoles la promotora Last Tour la venta general de entradas estará disponible a partir del 16 de abril a las 12.00 horas en enterticket.es. No obstante, todos aquellos clientes del Banco Santander contarán con una pequeña ventaja, ya que los días 14 y 15 abril, a partir de las 12.00 horas, habrá una preventa exclusiva para clientes de la entidad. Bastará con acceder a la siguiente página web: santanderSmusic.com

Esta nueva gira supone, por un lado, el ansiado reencuentro de Lopez con sus fans, pero también el retomar aquellos éxitos que alzaron a la artista de raíces puertorriqueñas a los primeros puestos de las listas, así como a acumular millones de reproducciones y escuchas gracias a sus bailables 'hits'. Ansía con 'Despierta toda la noche' volver a pisar los escenarios más importantes de todo el mundo de forma «eléctrica».

La última visita de Jennifer Lopez a España

Actriz, icono de moda y empresaria fue una creadora de tendencia desde que empezase a lograr la fama a finales de los 90, consolidándose en el panorama artístico. Su última visita a España fue a Fuengirola, y hace ya cinco años, con su última gira en vivo, 'It's My Party', una celebración junto a su público en la que festejaba sus cincuenta años, mediante conciertos en los que lo dio todo por el directo, en los que eran sus tiempos mozos, cuando auditorios y estadios danzaban y coreaban himnos de sus trabajos más recientes, 'Love?' y 'Dance again'.

Varios escándalos personales, la autopublicación de un disco con participación de Amazon y un documental biográfico excesivamente criticado -incluso una ácida Jane Fonda, amiga de la artista, le instaba a que parase de hablar en primera persona sobre su relación con Ben Affleck- han afectado a JLo, que decide ahora volver a pisar los escenarios más prestigiosos del panorama internacional con una cuidada setlist en la que garantiza «no faltará ninguno de los 'hits'».