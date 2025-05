Críticas al televoto que favoreció a Israel: «Se ha cargado Eurovisión»

J. F. Domingo, 18 de mayo 2025, 11:59 Comenta Compartir

El Festival de la Canción de Eurovisión 2025, celebrado en Basilea, culminó con la victoria de Austria de la mano de JJ y su canción 'Wasted Love', que obtuvo un total de 436 puntos. Sin embargo, más allá del resultado final, la 69ª edición del certamen ha puesto de nuevo bajo el foco el sistema de votación, particularmente el televoto del público, generando un intenso debate y numerosas críticas por llevar a Israel a un puesto tan destacado que casi logra la victoria pese a la polémica por su participación.

Así funciona el televoto en Eurovisión

Desde 2009, el resultado de Eurovisión se decide mediante un sistema mixto en el que el televoto del público y el jurado profesional de cada país participante tienen un peso significativo. En la edición de 2025, el televoto representó el 50,6% del total de los puntos, otorgándole una ligera ventaja sobre el 49,4% correspondiente a los jurados profesionales. Los espectadores pueden votar por sus canciones favoritas a través de llamadas telefónicas, SMS, la aplicación oficial de Eurovisión o la web www.esc.vote.

El caso es que se permite emitir hasta 20 votos por cada dispositivo, con un coste asociado. Una regla fundamental es que no se puede votar por el propio país. Además, desde 2023, se incluye el voto del «resto del mundo», agrupando los votos online de países no participantes como si fueran un país adicional. A diferencia del jurado, que vota durante el ensayo general previo, el televoto se realiza en directo durante la gala, abriéndose incluso antes de la primera actuación y cerrándose unos 40 minutos después de la última. Los puntos (de 1 a 8, 10 y 12) se anuncian en bloque para el televoto, generando gran tensión.

Televoto masivo a favor de Israel

En Eurovisión 2025, la principal controversia del televoto giró en torno al masivo apoyo recibido por Israel, representado por Yuval Raphael con 'New Day Will Rise'. A pesar de quedar en segunda posición en la clasificación general con 357 puntos, Israel arrasó en el televoto con 297 puntos, siendo el país que más votos populares recibió. Este resultado se produjo en medio de la polémica por la participación de Israel debido a la ofensiva militar de su gobierno en Gaza, con protestas visibles entre el público durante su actuación.

En total doce países le dieron su máxima puntuación a Israel en el televoto, incluyendo España y Resto del mundo. Precisamente desde RTVE se decidió que la retransmisión en directo fuera precedida de un mensaje a favor de Palestina.

La disparidad entre el voto del jurado (donde Israel obtuvo menos puntos) y el televoto reavivó las críticas al sistema. Varios periodistas y analistas han expresado su descontento, sugiriendo que el televoto está desvirtuando la competición. Así, el periodista de TVE, Xabier Fortes, fue contundente en su crítica: «El televoto se ha cargado Eurovisión. No hace falta ser un sagaz analista para saber quién ha movilizado el televoto a Israel». Fortes argumentó que el resultado convierte a Eurovisión en «cualquier cosa menos un festival de la canción» y sugirió un regreso al voto exclusivo del jurado o permitir la participación de Palestina.

Críticas a Eurovisión

Eduardo Rubiño, portavoz de Más Madrid, también criticó duramente el resultado del televoto y el sistema de voto múltiple: «Lo de que Israel arrase no puede sorprender: desde luego influye la publicidad masiva pagada en redes sociales por parte del Estado. Pero más importante que eso: en Eurovisión los eventos políticos polarizan el voto siempre a favor. Si a eso le sumas una auténtica operación de Estado propagandística y además la posibilidad de emitir varias decenas de voto por cada línea telefónica (con posibilidad incluida de comprar varias líneas) pues tienes la tormenta perfecta. Israel está adulterando el concurso año tras año».

En la misma línea, el periodista acreditado en Eurovisión Juanma Montero Fernández lamentó la situación: «En el centro de prensa ha habido lágrimas de gente que se temía que iba a ganar Israel. Una imagen que va a avergonzar a Europa, con Israel a punto de ganar no por un tema musical, sino porque todas sus embajadas se han volcado para que consiguiera su país la máxima puntuación. No puede ser que cada persona pueda votar 20 veces, eso no es democrático. Debe haber un debate sobre la participación de Israel porque están trastocando el espíritu del concurso. Israel está secuestrando este festival y no nos dejan disfrutar de un evento que tenía que ser sinónimo de paz y de unión entre pueblos».

El escritor y periodista Antonio Papell calificó el resultado como difícil de comprender: «En Eurovisión, el televoto directo de los espectadores dio la victoria a Israel en la mayoría de países, incluida España. Se entiende mal que la reacción masiva de la opinión pública ante un genocidio sea aplaudirlo».

En cuanto a la participación española, la candidata Melody, con su canción 'Esa Diva', finalizó en la vigesimocuarta posición con un total de 37 puntos. El televoto le otorgó solo 10 puntos. Estos puntos provinieron de Portugal (6), Resto del mundo (3) e Irlanda (1). Paradójicamente, el televoto de España otorgó sus 12 puntos a Israel.

Melody, por su parte, tras mostrarse inicialmente «muy feliz» con su actuación, reapareció en redes sociales con un mensaje que pareció aludir a la polémica del televoto y la politización del festival, sugiriendo que «a veces prevalecen otras cosas» además del arte y la música. Lorenzo Molina, el padre de Melody, señaló que «en Eurovisión se votan por vecinos, cuñados y primos. Ya sabemos que Lituania vota a Estonia, Estonia vota a Dinamarca, Dinamarca vota a Noruega... Lamentablemente, es lo que hay. Yo llevo muchos años y he vivido muchas cosas. Pensaba que Eurovisión con el tiempo iba a cambiar estas actitudes, pero veo que esto sigue igual, votándose unos a otros», sentenció.

En cuanto a audiencia, TVE ha destacado que la restransmisión logró un 50,1% de share, con 5.8 millones de espectadores. Se trata del récord desde 2022 y la mejor cuota desde 2008.

