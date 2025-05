Austria arrebata Eurovisión a Israel en el último minuto y Melody se desploma

Fernando Morales Domingo, 18 de mayo 2025, 01:39 Comenta Compartir

La noche era de la música y no de las polémicas. El público eurovisivo, que tiene gran responsabilidad a la hora de decidir quien es el ganador del festival, inclinó su balanza y cerró una noche histórica para Austria, que tras un recuento de infarto y en el último minuto volvió a conseguir el Micrófono de cristal once años después de su último logro. JJ, con 'Wasted Love', resaltó, sin extravagancias, por encima de cualquiera de las otras propuestas musicales. Y esto es importante. Porque si la costumbre de Eurovisión son las actuaciones irrelevantes e incluso absurdas, con parodias y, como no, el humo, en Basilea se puso este sábado de manifiesto y en valor el registro musical del ganador. Y todo hay que decirlo, tiene sello español, pues la propuesta está firmada por el español Sergio Jaén.

La balanza estaba inclinada desde el momento en el que Austria no dejaba de recibir los 12 puntos de los jurados profesionales. Pero a la hora de la final, con una gala que ya rebasaba las cuatro horas de duración, Israel y Suiza se disputaban el segundo y el tercer puesto de una final embarrada por la polémica y en la que al final esta, que se había colado como una protagonista más, acabó por inclinar una edición en la que Israel, a la que el televoto español, por sorpresa, otorgó 12 puntos, participó por segundo año consecutivo envuelto en una guerra. Un hecho que se quedó de lado a la hora de juzgar la actuación de la israelí, una superviviente de los atentados de Hamás del 7 de octubre, al conseguir la segunda posición en una noche donde volvió a quedar patente que las apuestas, apuestas son.

Y es que para España, la realidad no es como se esperaba. Si la baja puntuación que el jurado popular otorgó a Melody ya hacia predecir una baja puntuación para la candidatura española, todo se esperaba remontar con el voto del público. Era el momento de ver si lo que decían las apuestas, que no paraban de mejorar desde la actuación de «Esa diva» en la primera semifinal del festival, casaba con la realidad. Y la cara de Melody habló por si sola cuando las presentadoras de la edición desvelaron la puntuación que el público, que fue quien en el Benidorm Fest otorgó la victoria a Melody, había otorgado a lo que parecía ser una actuación, con sus luces y sombras, en condiciones para obtener una buena posición en la 69 edición de Eurovisión. Pero frente a lo que se esperaba, frente a lo que se soñaba y frente a lo que en los últimos días parecía haber remontado, Melody y, por ende, España, vuelve a ocupar los puestos de la tabla que más veces a ocupado desde que en 1961 decidiese participar en el festival más apolítico pero politizado que existe.

Tan solo diez puntos, sumando los 27 que el jurado de los países había otorgado a España, hicieron que Melody acabara en el puesto 24 de la tabla. Una posición en la que España ha quedado en dos ocasiones, la última en 2021, cuando Blas Cantó interpretó «Voy a quedarme». Y pese a que parecía que 'Esa diva' era la propuesta que podía quedar en mejor puesto que 'Zorra', los de Nebulossa incluso quedaron dos posiciones por encima. Y es que Melody, que resurgió de las cenizas tras darse a conocer en 2001 con su primer éxito, ha cosechado uno de los peores resultados de la última década para España en una noche en la que el televoto español fue partícipe de la victoria israelí, país por el que España ha pedido a la UER que estudie su participación.

La organización, que aceptó la idea española, aseguró que lo estudiaría a su debido tiempo. Habrá que ver si después de que el país hebreo haya logrado la segunda posición, la UER abre el melón que, tal y como ha quedado reflejado, está al margen de un público que quiere espectáculo, como el servido no solo por Malta sino por países como Reino Unido o Finlandia

Pero, sin duda, la noche se puede definar como la de las sorpresas. Y es que la edición empezó fuerte cuando en la primera semifinal quedó eliminada Bélgica. Pero lo que nadie esperaba era el resultado de Suecia, que siempre estuvo liderando el primer puesto de una tabla que, a la hora de la verdad, lo relegó a la cuarta posición. Una misma situación que tuvo que vivir Gabry Ponte, el representante de San Marino, y que pese a ser un dj reconocido a nivel mundial, en Eurovisión no fue su lugar. Cerró la tabla de clasificación con una actuación electrónica que puso, por lo menos en esos minutos, algo de ritmo a una noche italiana -por el número de propuestas que cantaban en italiano- y en la que el amor así como el homenaje a las madres y la reivindicación a la mujer se entremezclaron a ritmo de baladas, pop y algo de folclore, aunque poco, para amenizar una noche en la que Nemo, el anterior ganador de Eurovisión, dio el testigo a JJ. Esta vez, no obstante, sin rotura del micrófono de cristal por medio.