El intérprete argentino Nelson Goener (Buenos Aires, 1969) será el primer solista en subirse al escenario del Kursaal en la 86 edición de la Quincena. ... Lo hará hoy junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana con una de las obras más aclamadas del repertorio: el famoso 'Concierto para piano y orquesta nº 1' de Tchaikovsky

– Usted abre como solista junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana los conciertos en el Kursaal con el famoso 'Concierto para piano y orquesta nº 1 de Tchaikovsky. ¿Por qué esta obra?

– Este concierto se ha ganado un lugar entre los de piano y orquesta más queridos, y realmente se lo merece. Es una pieza grandiosa y noble, una de las favoritas de los pianistas y del público.

– ¿Cómo se enfrenta a un repertorio tan conocido y admirado por el público?

– Hacer música siempre es un reto, tanto si interpretas una de las obras favoritas del público defendiendo tu propia visión, como si te enfrentas a una obra desconocida. En ambos casos hay que defenderlas de forma contundente.

– ¿Qué destacaría de esta obra?

– A pesar de la brillantez de la parte de piano y de sus numerosas cadencias, es también una pieza muy sinfónica, en la que la orquesta nunca es un mero acompañante.

– Como intérprete, ¿qué dificultades y alicientes tiene este 'Concierto' de Tchaikovsky?

– Supone un enorme reto técnico y requiere de mucha resistencia por sus proporciones y sus exigencias pianísticas. Y la mayor de ellas es que se trata de una gran música de un extraordinario compositor.

– ¿Y cara al público? ¿Por qué cree que es tan apreciado?

– Creo que si eres un artista de verdad, que cree en lo que hace y consigue transmitirlo y comunicarlo, el público estará contigo. Puede que lleve tiempo, pero ocurrirá.

– ¿En qué medida le influye como pianista la manera de interpretarlo de la orquesta? ¿Y la visión del director?

– No soy rígido ni dogmático en mis concepciones, por fuertes que puedan ser. Escucho a la orquesta tocar y lo que dice el director, al igual que cuando se interpreta música de cámara. Tener la mente abierta allana el camino para que ocurra algo maravilloso.

– ¿Suele haber suficientes ensayos para poder consensuar aspectos estilísticos o expresivos con la orquesta y el director?

– Suelo tener la sensación de que, en general, no ensayamos mucho hoy en día, pero a veces, la calidad de una interpretación puede ser grande a pesar de ello. Afortunadamente no hay una regla en este aspecto.

– ¿Prefiere tocar de solista con orquesta o en un recital, tal y como ha hecho recientemente clausurando el Ciclo de Grandes Intérpretes de la Fundación Scherzo en Madrid?

– Ambas experiencias son incomparables. Me encanta tocar en solitario: todo depende de uno mismo. Es un reto mucho mayor. Por otra parte, cuando se produce un encuentro de pensamientos y sentimientos con un director y una orquesta, la interpretación de un concierto es enormemente gratificante. Me hace mucha ilusión volver a tocar con un músico de la talla de Sir Mark Elder, con quien he tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones.

– Usted actúa en los escenarios más importantes del mundo. ¿Qué le inspira cada auditorio?

- Suelo ensayar por la mañana, totalmente solo, para conocer el piano y la sala. Hay espacios que realmente tienen un alma, una atmósfera, una magia que es muy inspiradora en sí misma.

– El hecho de ser pianista le obliga a tocar en diferentes instrumentos. ¿Qué valora en un piano cuando llega a una sala y realiza una prueba acústica?

– Intento reproducir en el instrumento la concepción que tengo en mente, e intento comprender las posibilidades expresivas del piano que estoy tocando, intento ser 'uno' con la música y con el instrumento.

– ¿Tiene algún tipo de rutina el día que va a actuar?

– Voy a la sala y toco el repertorio despacio, sin interpretarlo como es realmente. Después de comer, no suelo tocar, descanso y reservo toda la energía para la noche.

– ¿Cómo logra mantener e incluso ampliar su amplio repertorio?

– El repertorio que toco responde a una necesidad interior, y mantenerlo y ampliarlo, en una intensa vida con giras, requiere mucha dedicación y espíritu de sacrificio.

– Dicen que es impecable y un gran virtuoso. ¿Son condiciones necesarias en un pianista?

– Como dijo Horowitz, es bueno ser un virtuoso, pero el virtuosismo no consiste simplemente en ser capaz de tocar rápido y fuerte, sería infantil pensar así. De hecho, para poder tocar algunos de los arabescos más delicados de la música de Chopin, o realmente 'pianissimo', se requiere de un gran virtuosismo. No se puede hacer gran música sin un dominio total del instrumento, un dominio que va mucho más allá de la interpretación 'limpia'.